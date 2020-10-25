重陽節｜泳灘續封閉多人照闖入蝴蝶灣　有市民違限聚令5人野餐

新冠肺炎疫情肆虐，康文署轄下的泳灘繼續封閉，然而適逢今日（25日）為重陽節連假，仍有人無視禁令闖入屯門蝴蝶灣泳灘。有市民表示，不清楚泳灘關閉，眼見有不少人在使用泳灘故以為可以入內。

除早前已關閉的沖身設施及更衣室外，泳灘洗手間亦已即時暫停開放。（曾凱欣攝）

新冠肺炎疫情下，康文署轄下的泳灘繼續封閉，但適逢今日（25日）為重陽節連假，仍有市民無視禁令闖入屯門蝴蝶灣泳灘消遣。記都現場所見，泳灘正門以圍板封起，亦有張貼泳灘暫停開放的公示，但有圍欄被推開，不少市民入內使用泳灘。

另外，除早前已關閉的沖身設施及更衣室外，泳灘洗手間亦已即時暫停開放，不過有遊人改到鄰近的蝴蝶灣公園公廁沖腳及清洗沙灘玩具。

不知泳灘封 陳先生：咁多人入都照入

一家三口到泳灘遊玩的陳先生表示，適逢連假故帶小朋友沙灘「輕鬆吓」，雖然疫情未平，但他指遊玩過程中未有脫下口罩，故不太擔心。被問到是否得悉泳灘停止開放，他就表示不知情，未有留意到灘外張貼的告示，「咁多人入，都照入」，又以為「（圍欄）只係擺喺度，冇乜特別留意」

到黃金泳灘不果轉到蝴蝶灣 不知泳灘停開放

同樣帶小朋友來泳灘的陳女士指，趁假日帶小朋友到泳灘，小朋友亦笑言「鍾意沙灘，因為可以掘沙」。她又透露，原本打算到黃金海岸，但到達後發現泳灘關閉，故乘的士着司機帶她到有開放的泳灘，司機就提議她到蝴蝶灣。惟蝴蝶灣亦屬康文署核下泳灘，理應暫停開放，不過陳女士就直言毫不知情，「帶嚟啲嘢先見（黃金泳灘）閂咗」又反問記者為何泳灘會關閉。

5人聚集涉違限聚令

泳灘內亦有市民一行五人野餐，她們表示因朋友生日，加上疫情已很少外出，因為機會難得故決定到沙灘野餐，但就同樣不知道泳灘暫停開放。

本港新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，康樂及文化事務署轄下所有刊憲泳灘已於7月15日起暫停開放，另外亦於於7月21日關閉轄下泳灘的洗手間，以避免市民無視禁令進出泳灘暢泳。

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