重陽節│昂坪人頭湧湧　一家大細參拜大佛　商戶指生意回復三成

重陽節下，不少市民出外郊遊，部分人選擇到天壇大佛「登高」。今日下午﹙25日﹚到訪昂坪的遊人絡繹不絕，部分人在市集閒逛，亦有人毋懼烈日當空，登上百級梯級遊覽大佛，小朋友也樂在其中：「好大個佛」、「好靚」。 重陽登高者眾，連帶昂坪商戶亦受惠。有販賣動物標本的商戶表示，近月生意已回復兩至三成，今日重陽假期就見有更多遊客，「今日特別旺！」

今日重陽節，不少市民到天壇大佛。﹙黃偉倫攝﹚

今日約中午時份，已有大量市民於東涌候車前往昂坪，其中昂坪360購票需排隊等候75分鐘，連同等纜車的30至45分鐘，即隨時需約2小時；往昂坪的23號線巴士，高峰時亦有逾300人排隊等候。

記者下午時份到達昂坪，現場可見遊人絡繹不絕，步行上大天壇大佛的市民接踵而來，當中尤見一家大細為多。

有善信跪地參拜大佛。﹙黃偉倫攝﹚

任太一家四口過往從未遊覽大佛，特意今日放假前來，並讓小孩感受重陽節登高的節日氣氛。任太說，因擔心小孩體力不繼，最終未登上過百級樓梯，只在旁邊遠觀大佛。

任太表示，今日人流較想像中多，雖然早已於網上購買纜車車票，但仍需排隊30分鐘取票，再等15分鐘才登上纜車。至於會否擔心疫情，她坦言都有憂慮，不過幸而遊人都有戴上口罩。

雖然人流眾多，不過5歲的任小朋友則笑言：「好開心」、「坐纜車時好好玩」，期望之後可再到訪，不過對於何謂是重陽節，他表示並不知道。

李先生今日亦是一家四口遊覽大佛，他同樣認為遊人比想像多，駕車到達昂坪時需等候泊車。他表示，過往較少遊覽大佛，小孩亦未曾到訪，今日則「想登高啊，揸架車嚟登高。」

陳氏一家今日亦是乘纜車到昂坪，陳生表示等候了約1小時。就讀一年級及三年級的陳氏姐弟Chloe及Eason，用了十多分鐘，首次徒步多級樓梯，參觀天壇大佛，二人表示未感疲倦，並高呼大佛「好靚」。

二人均未知何謂重陽節，對於明天的重陽節翌日假期，Chloe表示：「就要讀書囉」。

任氏四口子趁假日遊覽天壇大佛，希望感受重陽節登高。﹙黃偉倫攝﹚

大批市民到昂坪登高，亦令周遭商戶受惠。於市集經營動物標本精品約10年的蔡先生表示，疫情下生意大受影響，最嚴重時，3月及7、8月只餘下一、兩成生意，不過隨着疫情放緩，纜車重啟，近月生意回復往昔的兩、三成，今日重陽節尤其特別多人，不過生意仍較疫情前少三、四成。

對於政府近日放寬本地旅遊團，蔡先生相信對生意有幫助，只要場地多辦活動，就可增加遊人。他又稱，長遠而言，遊客會再到昂坪，有信心可維持經營，現時仍可支付租金。

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