新冠肺炎｜旅遊巴遊行促政府資助業界　否則下月至少6000人被裁

本港新冠肺炎疫情持續，政府實施封關已逾250日，旅遊業界今日（26日）發起旅遊巴大遊行，並到政府總部遞信請願，希望政府盡快推出健康碼和強制全民檢疫，以及資助業界經營。 香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良指，政府放寬本地遊的限制難以幫助業界解困，認為政府不應讓保就業計劃前功盡廢。國泰航空協會審訂旅行社商會主席譚光舜更指，預料下月有6,000至8,000人被解僱，相信裁員人數比國泰航空更甚。

旅遊業界今日（26日）發起旅遊巴大遊行，最少50輛旅遊巴從金紫荊廣場及龍和道起步。（張浩維攝）

旅遊業界今日（26日）發起旅遊巴大遊行，最少50輛旅遊巴從金紫荊廣場及龍和道起步，最後駛至政府總部遞信表達訴求，獲政府人員接信。業界強調，自去年反修例事件開始，入境及出境團數量不斷下降，自疫情爆發後已大半年「零收入」。

料下月業界解僱8,000人

國泰航空協會審訂旅行社商會主席譚光舜指，保就業計劃結束後，預料下月有6,000至8,000人被解僱，相信業界裁員人數比國泰航空更甚，認為「政府今個月要做啲嘢。」。

葉慶寧（右二）稱，跨境司機培訓不容易，憂司機轉工後不再重返業界。（張浩維攝）

4,000名跨境司機多月無收入

香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，全港約有7,000輛旅遊巴，當中跨境旅遊巴佔約1,600部，跨境小巴佔約600輛，約4,000名司機已零收入多月。他稱，跨境司機培訓不容易，憂司機轉工後不再重返業界。

葉慶寧表示懷著沉重的心情，希望友善喚醒相關人士，稱業界曾在不同場合向政府反映，「點解唔可以同內地商量（通關）？」他不理解政府為何耗費數以百億元幫國泰，但對業界支援不足，而業界已經用盡方法經營生意，僱主亦以一直積蓄繼續聘請員工。

姚柏良（左二）認為，政府不應讓保就業計劃前功盡廢，指有不少僱主已在考慮裁員。（張浩維攝）

本地遊無助業界解困

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良透露，本港現時有79個旅行社，推出約200條本地遊路線。他澄清，領隊及導遊不屬高危行業，不會與團友同枱進膳，亦沒有緊密接觸，呼籲市民可感到安心。

但姚認為，市民對報團仍存疑慮，即使政府放寬本地遊的限制，亦難以幫助業界解困。他認為政府不應讓保就業計劃前功盡廢，指有不少僱主已在考慮，「究竟全部放無薪假定炒魷魚？」

業界提出建議三項建議，包括推行強制全民檢測，盡快切斷疫情；推出健康碼及關口快速檢測，讓內地及澳門對本港恢復信心，得以盡快通關；以及懇請政府施以財政援助。