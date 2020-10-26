新冠肺炎｜港人開心指數持續低迷　學童由最開心變歷來最不開心

新冠肺炎疫情在全球持續，大眾的身心健康受到影響。企業托學術機構進行網上問卷調查，顯示港人開心指數持續低迷，僅有6.16分，與去年6.15分相若；另外學童群組的開心指數持續下跌，成為歷來最不開心。 逾四成半的受訪者出現輕度至嚴重抑鬱情緒，出現情緒低落、食慾不振、失眠等狀況。 另外在十項外在環境因素中，港人對政府的施政、信任政府處事的程度及社會及政治最不滿意。

香港理工大學護理學系助理教授林清指出，疫情下女性較男性更不開心，或歸咎於疫情下家庭壓力增加。（袁澍攝）

和富企業「香港開心D」委託香港理工大學護理學院在9月期間進行網上問卷調查，共收集到1827份有效問卷，研究港人的快樂狀況，內在心理因素、外在環境因素和抑鬱情緒作出分析。結果顯示開心指數持續低迷，僅有6.16分，與去年創下10年最低紀錄的的6.15分相若。

過往調查，「學童」及「長者」向來是開心指數最高的一群，但是次結果顯示學童開心指數成為「最不開心」一群。香港開心D聯席主席陳美娟指出，學校停課引致學生社交活動減少，打亂了日常生活的規律，學童身心狀況難免受到影響。

另外結果亦顯示，2020年女性比男性不開心，與以往情況不同，香港理工大學護理學系助理教授林清指出，這或歸咎於疫情下家庭壓力增加，包括需要花更多時間在家照顧孩子等。另外，與去年情況相同，有伴侶的受訪者較沒有伴侶的更為開心。