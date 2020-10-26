新冠肺炎｜新加坡機場增兩確診　許樹昌：如無社區爆發不影響旅遊

港府近日與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「旅遊氣泡」，旅客往來毋須接受強制檢疫，不過昨日（25日）新加坡樟宜機場第三航廈有兩名工作人員確診新冠肺炎。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（26日）於商台節目表示，假如無引起社區大爆發，相信對推行「旅遊氣泡」的影響不大，情況與香港相若，有零星社區個案。他又稱，假如希望盡快通關，現時不宜過於放寬防疫措施。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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許樹昌商台節目《在睛朗的一天出發》表示，兩宗樟宜機場的個案，患者都沒有接觸，相信未必是經機場傳播。他續稱，當地政府有將緊密接觸者隔離，相信只要14日觀察後，如沒有引起大爆發，將不大影響推行「旅遊氣泡」。他又稱，兩地社區都有零星個案，形容情況是對等。

許樹昌又稱，飛機上的空調系統，較手術室的更好，機艙每小時換氣達20至30次，比手術室更多，認為乘客只要保持個人衛生，戴口罩、勤洗手，風險並不高。他又指，假如市民希望盡快開關，現時的防疫措施便不宜「放得太鬆手」

參加本地團要有心理準備 若團內有人確診有牽連性

除了出外旅遊，政府近日亦放寬本地旅行團，上限為每團30人。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於港台節目《千禧年代》表示，每位參加本地團的市民，都需要有心理準備，一旦團內有人確診，將會有牽連性，自己或被視為緊密接觸者而需隔離。他表示，旅遊期間如進餐等，都有機會除下口罩，提醒參與者盡量做足防疫措施。至於是否可放寬每團人數上限，他表示需循序漸進，假如情況理想可再考慮。

另外，政府曾指有意推行大規模病毒檢測。曾祈殷表示，需先了解檢測是區域性，還是針對特定行業，假如是全港大規模檢測，可能全港需停擺活動數天，否則隱形患者或於社區遊走，繼續傳染病毒，令效用減低。