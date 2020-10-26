浸大取錄七名港隊現役或前成員　精英運動員計劃即日起接受申請

香港浸會大學透過精英運動員入學計劃，取錄七名香港代表隊的現役或前成員，入讀大體育及康樂管理課程一年級或三年級，運動員並可獲得獎學金，他們包括魏瑋恩（滑浪風帆）、陳穎臻（拯溺）、莫翠然（田徑 – 100米、200米、4x100米）、鄧佩君（田徑 – 400米）、黃鈞立 （跆拳道）、黃子圖（三項鐵人）、饒明淦（沙灘排球）。 浸大精英運動員入學計劃每年設最多20個獎學金名額，2021／22年度精英運動員入學計劃在本月21日起接受申請。

七名香港代表隊的現役或前成員，透露精英運動員入學計劃，獲香港浸會大學取錄。(浸大提供)

七名獲浸大錄取的運動員，包括入讀體育及康樂管理一年級的魏瑋恩（滑浪風帆），以及入讀同一課程三年級的陳穎臻（拯溺）、莫翠然（田徑 – 100米、200米、4x100米）、鄧佩君（田徑 – 400米）、黃鈞立 （跆拳道）、黃子圖（三項鐵人）及饒明淦（沙灘排球）。

浸大校長錢大康在上周四（22日）的獎學金頒授典禮上，向七人頒發證書，並形容精英運動員入學計劃是浸大引以為傲的計劃，鼓勵運動員雙線發展運動和學業。而浸大體育、運動及健康學系主任貝克亦對計劃能涵蓋多種運動項目及吸引高水平人才感高興。

兩名同樣經計劃入讀浸大的場地單車世界冠軍運動員李慧詩，及世界級輪椅羽毛球運動員陳浩源，提醒7名新生要妥善管理時間，如訂立時間表分配時間溫習、完成作業及準備評核。

精英運動員入學計劃每年設最多20個獎學金名額，獲選運動員可就讀浸大學位課程，且不限於體育課程。2021／22年度精英運動員入學計劃在本月21日起接受申請。其中聯招申請者截止日為1月15日、非聯招截止日為11月27日。