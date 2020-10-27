新冠肺炎｜袁國勇促強制檢測　倡有病徵病人全做檢測防社區傳播

政府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今天（27日）在商台《在晴朗的一天出發》上建議為有病徵病狀的病人強制檢測，認為公立和私家醫生應將他們的深喉唾液樣本送去化驗，阻止第四波新冠肺炎疫情爆發。他表示，新冠肺炎和流感、傷風的病徵病狀相似，難以分辨。他不認為強制檢測會對醫患關係構成問題，表示當疫苗到了，就不需要這個機制。

港大微生物學系講座教授袁國勇建議為有病徵病狀的病人強制檢測。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時建議，所有醫生，無論是政府或私家的，將有病徵病狀病人的深喉唾液樣本送去化驗，以防止他們會在社區傳播。

他表示，新冠肺炎和流感、傷風的病徵病狀相似，難以分辨。現時機場或其他地方強制檢測的陽性比率為約0.35%，而經私家醫生檢測的陽性比率為約0.8%，後者的陽性比率和效率高很多。他不認為強制檢測會對醫患關係構成問題，他又以肺癆為例，其通報機制一直存在。袁國勇表示，當明年疫苗生產後就不需相關機制，可設日落條款。就推行強制檢測，他就指，大家要有所調節，市民需要接受，亦要醫生合作。

他指，私家醫生每天有約2,000至3,000個病人求診時，出現上呼吸道感染徵狀，政府每天可化驗上萬個檢測，故有能力應付。

袁國勇表示，疫情爆發前、當本地有3宗或以上源頭不明個案，應開始強制檢測。他指出，在3、4月高峰期有七成屬輸入個案，當時全港最多有3至4宗源頭不明個案，認為不要等太遲推行強制檢測，否則7月第三波疫情時嚴謹的防疫措施，包括停課，再次需要實施。他表示，已給予政府意見，但不清楚目前政府就強制檢測法律程序工作進度。

對於本港和新加坡將建立旅遊氣泡，袁國勇表示，「如果我們做得不好，別人會怕我們」，故上機前和抵達當地需檢測。他相信內地以嚴格的方法防疫，並且有效，因為從內地回港人士沒有確診個案。

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強制檢測於確診數低位最能發揮功效 政府有責任解釋立法利害

袁國勇今天在《明報》撰文，表示如果沒有強制檢測，會有漏網之魚，令隱形傳播鏈延續，強制檢測在確診數字處於低水平時，最能發揮功效。

他引述衞生防護中心數據指，每日向私家醫生求醫、有流感樣徵狀的患者，當中僅4%至25%願意接受病毒檢測，而雖然目前《預防及控制疾病條例》賦權衞生主任，可規定懷疑受感染人士接受檢測，但港府極少動用該例執法。

他建議政府在為有病徵患者做檢測時，可加強檢測的誘因及流程支援，如醫生可要求患者即場留深喉唾液樣本，簡化收集樣本流程，但若晚上才求診，仍應翌日早上交樣本。

袁國勇認為，社會各界須持開放態度，及早討論及考慮推行強制檢測的利害，而政府亦有責任向公眾解釋立法與否的利害，使市民明白立法的道理及未能適時立法所帶來之後果。袁國勇促市民盡公民責任，嚴守防疫措施，做到真正全民抗疫，方能安度冬季。