新冠肺炎｜返港人士華逸酒店等檢測結果出房食煙交談　議員憂播毒

本港新冠肺炎疫情持續，港府上周一（19日）起租用青衣私人屋苑藍澄灣內的華逸酒店作為等候檢測結果中心。中心運作一周，有區議員接獲居民投訴，批評有返港人士疑違規走出房間，在走廊抽煙、交談及飲食，形同無掩雞籠，擔心一旦有人帶有病毒，構成播毒風險。衞生署今日公布的八宗輸入個案中，便有四人確診前在華逸酒店等候結果。

華逸酒店內有返港人士離開房間，在走廊抽煙、飲食或交談。（區議員郭子健提供圖片）

影片拍攝到有人除口罩走出走廊

根據現行機場入境檢疫程序，入境居民及旅客抵港後須立即到機場禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本。如下午至晚上抵港，因未能於同日取得檢測結果，均會獲安排入住酒店，等候病毒檢測結果，如呈陽性則送住醫院，陰性才可回家繼續完成14天強制檢疫。根據檢疫令，有關人士不能離開房間，更不能在內隨處走動，酒店會提供住宿期間的基本膳食。

據葵青區區議員郭子健上載的影片及相片顯示，華逸酒店各層走廊都有返港人士疑違反檢疫規定離開房間，有人倚在走廊欄杆「煲煙」，甚至隨意掉煙蒂落街，亦有人脫下口罩交談及飲食。

區議員向控煙辦投訴​

郭子健接受《香港01》訪問時指出，藍澄灣第5及6座部份單位座向對正華逸酒店，不少居民向他投訴，酒店如無掩雞籠般任由返港人士自由進出房間，亦未見酒職員制止他們於走廊閒逛。

郭憂慮一旦有旅客帶有新冠病毒，有可能造成交叉感染，「無事都變有事」；當他們離開酒店進入社區，恐將病毒傳播開去。郭稱已向酒店反映居民意見，他又述酒店方回覆指未見上述情況；亦已向控煙辦投訴，暫未獲回覆。

要求政府停止租用作檢疫酒店

華逸酒店、永倫800酒店及青逸酒店同座落與藍澄灣屋苑內，郭子健稱，曾見過有等候結果的返港人士落車後，即走到一旁通道抽煙，而通道是兩間酒店的必經之路，擔心成為防疫缺口。郭正與居民發起一人一信行動，去信食物及衞生局要求停止租用華逸作等候檢測中心。

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