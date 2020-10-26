新冠肺炎｜增8輸入個案　隔3日再現本地零確診　四人華逸酒店送院

衞生防護中心公布，今日（26日）新增8宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，全屬輸入個案，包括一名印尼抵港的外傭，目前全港累計個案達5,304宗（包括一宗疑似）。 今次是本港相隔3日再現「零本地確診」，中心稱另有少於10宗初步確診個案。

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最新確診的8宗個案均屬輸入個案，患者年齡介乎5歲至51歲，其中第5302號個案、39歲女患者是一名外傭，於10月25日乘坐CX798從印尼抵港，由機場送院。

有兩宗個案患者乘坐不同日子的QR818航班抵港，分別是第5297號個案、14歲男童，他於10月20日從巴基斯坦抵港，入住荃灣帝盛酒店，10月24日起有病徵；以及第5301號個案、29歲男子，10月24日從法國抵港，從等候檢測結果中心、青衣華逸酒店送院。

俄羅斯抵港男於當地已有病徵 由青衣華逸酒店送院

另外有三人同樣由青衣華逸酒店送院，分別是第5298、5299及5300號個案，分別來自捷克、俄羅斯及塞爾維亞。其中第5299號個案、30歲男子報稱於10月18日已發病，惟24日仍乘坐TR070航班從俄羅斯入境本港。

餘下兩人是51歲及8歲男患者，於10月15日乘UK6375從印度到港，之後入住北角華美達盛景酒店，兩人均無病徵。