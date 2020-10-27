保就業｜黃進達：冀盡快通關　保就業結束旅業恐裁6000至8000人

本港最新失業率達到6.4%，政府推出的「保就業」計劃下月完結，有旅遊業界人士昨天透露，業界未來或需裁減6000至8000名員工，擔心「血流成河」。 旅遊業議會主席黃進達今天（27日）在電台節目中表示，本地遊難支持業界生計，估計若未能恢復旅客出入境，當保就業計劃結束後，相信旅遊業界需要大幅裁減人手，涉及人數最少達到6000至8000人。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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黃進達表示，政府放寬本地遊人數上限後，至今有79間旅行社、過百行程已完成登記，剛過去的重陽節3天假期，每天約有2、3團出發，為數不多。但他相信在11月初，能有更多團成行。旅遊業議會在3天連假期間，也有派員巡視業界能否遵守承諾書，包括視察旅遊巴人數、有無為客人量體溫等，暫無發現問題。

黃進達續指，雖然人數放寬至30人一團，但暫時已出發的團大多只有10多人。他稱，本地團始終有上限，料每天難有過百團，亦希望旅行社不要定價太低，做好質素。但黃坦言，即使有本地遊，亦難以支持到業界生計，希望政府盡快恢復旅客出入境，否則11月將會出現大裁員潮。

黃進達表示，當保就業計劃結束後，相信業界需要裁減人手，人數最少達到6000至8000人。 （資料圖片／盧翊銘攝）

黃進達稱，保就業可以幫助旅行社「頂一頂」，但若計劃結束，通關又未落實，相信業界需要裁減人手，人數最少達到6000至8000人，「業界全職同事已經放緊無薪假…我哋無業務，唔可以單靠本地遊，出入境客量係本地遊好多倍，（本地遊）唔能夠令我哋保住員工。」

他希望全城配合，做到零確診，令內地、外國對本港有信心，而業界亦做多一步，令外界相信他們的操作能應付到防疫抗疫措施。被問到是否同意強制檢測時，他指歡迎不同措施，若有助疫情緩和，都會支持。