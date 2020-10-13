【保就業】政府資助逾億　只為市民帶來超市百元抽獎？

政府的保就業計劃不分行業向申請企業發放補助，意味反而受惠疫情生意增加的超級市場也可申請。政府要求惠康及百佳兩間連鎖超級市場，須在申請保就業計劃同時回饋社會。百佳周一（12日）起開放給市民報名大抽獎，保就業計劃的公帑不但似為企業宣傳活動，「保就業計劃」在保甚麼，亦引來社會疑問。

取得資助逾億的超市舉辦大抽獎，奬品總值近3200萬，網頁一開放登記便吸引近十萬市民排隊登入網站。如何申請抽獎、如何在一分鐘內掃最貴貨物，諸如此類話題亦自然成為市民焦點。然而超市活動獎品原是政府公帑，也就是納稅人的錢，政府的「保就業計劃」是為協助企業支付員工的薪金，以保留可能會被遣散的僱員，現在看來可謂失去其應有原意，甚至顯得不倫不類。

羅致光指，政府以「保就業、創職位」措施解決就業困局，又指保就業有成效。（資料圖片）

市民參與不等於湊效

不論是派發現金券，抑或是一分鐘讓市民掃貨，這些方法既不保障就業，幫助市民紓困的實效亦相當有限。抽獎活動共設32萬位得獎者，以開放登記當日共120萬人參與計算，最後仍只有約四分一人有望中奬。疫情之下失業率上升，不少行業收入下降，對普遍市民而言，抽獎活動僅聊勝於無。

政府不能寄望大抽獎活動可以善民生，將保就業計劃交由企業派出，亦只突顯政府政策有如藥石亂投，盲目將資助交到無需資助的企業手上。本來最需能幫助基層的方法，應是讓貨品減價，以低於過去均價的價錢，向市民賣出日常必需品。但政府表示不支持折扣方案，認為難以每日監察超市商品價格，而回饋方案所作折扣亦難以與超市的日常折扣區分。而自由市場之下，政府既無法控制商品價格，企業亦有空間「先加後減」製造減價假象。結果真正落到市民手上的，只有或有或無的抽獎機會。

超級市場拒絕承諾減價，惠康亦只是承諾300多款貨品6個月內不加價，大部分抽獎市民所得也不過是100元正的現金券優惠。資助送到企業手上，對市民生活卻幫助甚微。活動得到積極參與，可說是因為市民參加抽獎無需消費，亦無需提供太多個人資料，出於「慳得100得100」的心態，而非與計劃能否改善市民生活有關。

資助發放者既為香港政府，超市抽獎計劃亦得政府首肯，「保就業」藥石亂投，香港政府難辭其咎。（資料圖片／張浩維攝）

本屬政府責任 為何假手於人？

政府應該藉此反思保就業計劃效果，檢討資助的發放效率。資助發放者既為香港政府，超市抽獎計劃亦得政府首肯，「保就業」藥石亂投，香港政府難辭其咎。若政府打從開始便希望無需資助的企業將補貼派出，政府何不自行審批受資助企業，或透過失業援助，自行將資助送到市民手上？在疫情之下改善民生，保障市民可以有基本生活所需本屬政府責任。香港政府如要切實幫助市民，又何必假手於人經過商家將公帑迂迴派給市民，白送企業一個全港大宣傳的黃金機會？