港大今審議副校長任命　新聞系前總監促延期　倡先盡職調查

《香港01》日前報道，北京清華大學工業工程系主任申作軍獲推薦接任香港大學副校長（研究），清華地球系統科學系主任宮鵬，則獲推薦接任港大副校長（學術發展）。港大校委會今日（27日）下午將開會討論任命事宜，席間或會進行表決，惟港大香港大學新聞及傳播研究中心前總監、信興學院院長陳婉瑩教授昨日撰文，促請校委會成員支持延期任命的動議，向兩名候選人先作盡職調查；同時應提供機會讓申作軍，就其中共黨員背景爭議，提供申述機會。 申作軍同時於加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）擁有教職，校方回覆《香港01》查詢時指，申曾自願申報稱，坊間流傳他是中共黨員的說法並不正確。校方強調，教職員的政治及學術自由是社會及學術界的基石。

兩名清華大學學者申作軍（右）及宮鵬獲推薦擔任港大副校長，分別負責研究及學術發展。（網上圖片）

《香港01》日前報道申作軍及宮鵬獲推薦接任港大副校長職務。根據清華學系網頁內的「黨政機構」資料，申作軍除為工業工程系的系主任，同時身兼該學系「系黨委」的黨委委員，惟港大消息人士引述申作軍聲稱，他並非共產黨員，亦「不清楚」為何清華網頁顯示自己為「系黨委」委員。

港大校委會今日下午將召開會議，或會通過兩人的任命。香港大學新聞及傳播研究中心前總監教授陳婉瑩、信興學院院長昨日在網站撰文，促請校委會成員支持由本科生代表李梓成提出的延期任命動議，以提供空間向兩名候選人作「盡職調查」。她又指，延後任命亦能讓申作軍向港大各持分者澄清爭議，增加其任命合理性，「應向他提供一個公平的申訴機會（Professor Shen deserves a fair hearing.）。」

陳婉瑩指，是次任命引起公眾關注，包括會否影響港大的管治，就此她促請校長張翔必須就向社會提供正確資訊。

申作軍及宮鵬的教研背景與張翔相似，均有加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）教研經驗，據了解負責為兩副校人選「揀蟀」的「物色及遴選委員會」，均由張翔領導。

柏克萊分校回覆《香港01》查詢時指，校方不會要求教職員或學生申報其政治聯繫，他們擁有與普羅大眾同等的憲制權利及責任，包括擁有宗教及言論自由，而教職員的政治及學術自由，是社會及學術界的基石。校方續指，根據紀錄，申作軍自2004年起在該校擔任全職工作，並曾自願申報，澄清坊間流傳他是中共黨員的說法並不正確。