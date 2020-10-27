港大校委會今料商兩副校人選　學生會下午向校委遞信促推遲委任

港大校委會今天料將開會商討兩個副校長職位的遴選結果，早前有消息指，清華大學學者申作軍將獲推薦出任港大副校長（研究），而另一清華大學學者宮鵬獲推薦出任副校長（學術發展）。惟清華大學校網內，原本顯示申作軍為「系黨委」黨委委員的資料，在消息曝光後刪去，事件令人關注。 港大學生會會長葉芷琳今天（27日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，下午會向校委會遞信，促請校委推遲兩人兩名副校長的委任。

港大學生會會長葉芷琳表示今天下午會向校委會遞交聯署聲明信。（資料圖片／盧翊銘攝）

港大學生會會長葉芷琳表示，今天下午會向校委會遞交有2,000多個聯署的聲明信，要求校委會延後委任兩位副校，並調查是次遴選委員會的利益衝突及候選人的背景資料，同時公開遴選委員會成員名單及遴選準則，並要求申作軍作政治申報。她表示不會阻止會議進行，希望到場的同學可施加壓力予校方。

她認為，兩名副校人選與港大校長張翔背景相似，對於港大提倡的國際化沒甚麼幫助，質疑物色委員會黑箱作業。她指出，港大校長張翔上任後，資源分配向研究生傾斜。她表示，委任副校長等同選擇港大領導人，副校長牽涉人事、財政和資源等決定。清華大學學者申作軍被指有黨委背景，她認為任何有政治聯繫的人，不應該牽涉校政決策，亦不希望大學管理層，同時於其他大學兼教，身兼數職。

她表示，港大一向關注院校自主和學術自由，擔心出現政治審查，不欲港大出現內地化。

葉芷琳在港台節目《千禧年代》則指，以往遴選委員會的成員較多元化，學術成就、光譜都較闊，但今次遴選委員會沒有本科生代表，只有研究生代表。校方辯稱因兩位副校長人選負責研究及學術發展為主，對研究生的影響較大，但她不感認同，認為二人擔任決策層崗位，就會對所有學生都帶來影響。

她亦不同意，遴選委員會成員包括香港大學首席副校長王于漸。她解釋，王于漸任職首席副校長前，已沒有經過遴選程序，現時卻有權力遴選他人，質疑王于漸的合法性及正當性。而張翔與兩名人選共事多年，她亦認為由張翔負責遴選有利益衝突。她要求校方公開遴選委員會名單同準則。