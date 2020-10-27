國泰裁員｜工會再晤資方未達共識　650員工參與聯署倡暫緩

國泰航空早前公布重組方案，包括裁減5,300名駐香港員工，「倖存」員工亦需簽署新合約減薪，國泰空中服務員工會今日（27日）再與資方見面，要求公司延長簽約時間，讓員工有時間看清合約。 國泰空中服務員工會主席王思敏指，今日3小時的會議主要仍然圍繞新合約，但依舊未有得到回應。另外工會早前發起聯署，今日下午數小時內已收到650個簽名。

國泰空中服務員工會10月27日再與資方見面，要求公司延長簽約時間。（盧翊銘攝）

會議由下午2時開始，直至5時許結束。國泰城外陸續有國泰僱員聚集，為工會加油打氣。工會主席王思敏於會後說，會議有國泰常務經理出席，主要圍繞新合約議題，當下最迫切訴求是希望可以叫停明日簽約的死線。她說，會議期間工會曾向資方講述具體個案，希望可以打動公司，惟會議最後未能達成共識。

王思敏指，新合約要求員工永久性減薪三、四成，工會對這種永久性剝削行為不滿。早前國泰員工曾發起一人一信的行動，工會會進一步尋求法律意見，不會放棄爭取早前提出的四大訴求，包括把新合約條款由永久轉為短期、延後簽約死線期限、為不願簽約員工提供自願離職計劃，以及向所有員工提供短期金錢援助等，但未透露下一步行動。

工會明日會與勞工處見面，反映會員訴求；暫時未知下一次與資方再見面的日期。另外工會曾呼籲國泰職員今日親赴國泰城連署支持工會四項訴求，截止下午5時共收到650個簽名聯署。