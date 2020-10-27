海洋公園11月推周末夜場　手持即日門票毋須加錢玩多3個半鐘

疫情影響下，主題樂園都一度關閉，海洋公園在9月18日重開後有不少新意，包括推出「森度遊」等。園方今日（27日）再公布在11月的星期五及周末推出夜場，延長開放時間至晚上9時半，大家只需手持標準入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證便可以入場，無需支付額外費用。

海洋公園在11月推出「夜．玩．派」夜場。(海洋公園提供圖片)

海洋公園將於11月的逄星期五至星期日，推出夜場「夜．玩．派」，只要手持標準入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證，無需支付額外費用，便可以在高峰樂園 — 動感天地玩至晚上9時半，即較平日玩多3個半小時。但所有參加者要在公園網站預約到訪日期入園。

海洋公園表示，參加者可於海洋列車高峰站旁的挑戰啟動站索取任務卡，於動感天地的不同區域進行任務、完成任務的參加者可憑所獲分數換領獎品。