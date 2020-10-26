海洋公園預約爆滿人頭湧湧　入場市民：太多人　無玩過就走

重陽節三日假期，大批市民都到郊外遊玩，兩個主題樂園亦是熱門選擇。今日（26日）海洋公園的預約人數已額滿，人頭湧湧。有離園人士指，機動遊戲最少要排30分鐘，而纜車更要等待45分鐘，故一項機動遊戲亦沒有玩就「頂唔順」提早離開。另外，有入場市民不滿由於園內排隊人數眾多，然而職員卻沒有提醒保持距離，認為防疫措施安排不足。

海洋公園上月重開後，須先網上預約入園日期。今日公園大門放上預約額滿的通告，園外正門亦設大批鐵馬予遊人排隊入園；而公園的停車場亦已「爆滿」。下午公園正門外不少遊人離開，市民周小姐因父親生日，故一家人一同到海洋公園慶祝。她指園內人數太多，故一項機動遊戲亦沒有玩，未食午餐就趕忙離開，「太多人啦，連餐廳都要排好耐，嘢都未食就走。」

排隊企到好密 批防疫措施不足

周小姐表示，在公園內機動遊戲最少要排隊半小時以上，纜車亦要等候45分鐘才可乘搭到。她又形容，餐廳亦人頭湧湧，排隊人士「企到好密，麥當勞都最少30人排，排咗陣都頂唔順要走先。」她又認為，園方防疫措施上安排不足，如纜車超過四人亦可坐，排隊人士亦沒有保持足夠距離。

市民梁先生和太太因未能在海洋公園網頁預約入場，故購買連同酒店住宿的套票「Staycation」（宅度假）。梁先生指，海洋公園園內人山人海，如「大熊貓之旅」展館外約有30多人排隊等候入場。另外，二人今早約10時入場時亦「打晒蛇餅」，不過由於排隊人流一直有向前移動，故亦毋須等候太長時間。梁先生認為園內基本防疫措施不錯，如四處亦擺設酒精搓手液供遊人使人，惟未見有職員提醒排隊的人士保持距離。

另外一對夫妻梁先生、其太太及一家人入園遊玩，梁太指因是重陽節三日假期，加上一家人因疫情緣故甚少外出，故今日與小朋友到海洋公園。梁太認為，因海洋公園設每日入園人數限額，故園內雖人多，但「啲人無以前咁密密麻麻、咁誇張，排隊都唔使咁耐。」對於公園防疫措施方面，梁先生及梁太亦相當滿意，因機動遊戲每隔數輪就有職員清潔消毒，而且園內四處亦有設酒精搓手液。