直擊逾30人本地團　歎添好運遊海洋公園　大律師：影團體相要小心

新冠肺炎疫情持續多月，旅遊業有關工作幾乎完全停頓，復穌無期。近日疫情回穩，有旅行社趁中秋及國慶四日長假期間，重推本地團「試水溫」。《香港01》記者昨日（1日）於港鐵香港站機場快線出入口發現有群本地團遊客，吃「米芝蓮」餐廳添好運點心早餐，及後到海洋公園團，「全包宴」價330元。當中主要為客人提供一餐早餐、上車接送到公園門口及公園入場券，有一領隊同行。可能是上車地點交通較為繁忙，領隊未有安排客人在旅遊巴上隔行坐位及量體溫就速速開車離開。 有關旅行社的董事總經理胡兆英強調，只協助有需要的市民到園遊玩， 「最多門外影張相，但盡量少啲人一同影。」但對於工作人員未能及時為客人安排坐位，探熱等，認為要再提醒一點較安全。而大律師陸偉雄則說，過程中並沒有違犯限聚令的各規定，但值得留意的是，影團體相時，有機會於公共地方多於四人而留有證據被指違法，可能會被追究，最好小心一點。

有領導手持「縱橫遊」的紙牌等待客人，但現場所見，團友的貼紙為另一間旅行社「錦倫旅運有限公司」。（梁煥敏攝）

《香港01》記者昨日（1日）發現，有旅行社推本地「綠色團」，先讓團友到機場快線附近的米芝蓮餐廳添好運吃早餐，再安排旅遊巴到主題公園遊玩，讓隨團遊人有外遊感覺。

準時9時半，超過30名團友的「綠色旅遊」 團友，先到香港站地庫一樓添好運點心專門店外登記，領取識別貼紙後內進品嘗點心。限聚令之下，餐廳按四人一枱、包了半個場。職員隨即送上雪山叉燒包、腸粉、蝦餃、燒賣等美點，與一般招待旅行團的做法無異。

戴上「海洋公園」工作證的工作人員，於餐廳門口等待出發的人客。（梁煥敏攝）

約35分鐘後，有手持「縱橫遊」指示牌的導遊，以及兩三名戴上名牌的旅行社職員，帶團友到香港站機場快線門外上落車位置等候旅遊巴。但現場所見，團友身上的識別貼紙，是由另一間旅行社「錦倫旅運有限公司」發出的。他們 一行人並排站在一起，候車約10分鐘後上車，先後有三架20座位的小型旅遊巴和1架可接載約50人的大巴到場接載遊客，由於該處不能停泊太久，職員也顯得心急，部份人未趕及量體溫及安排隔行坐後，車門已關上離開。

客人在餐廳職員安排下，四人一枱品嘗美點。（梁煥敏攝）

隨團有5名互相認識、一同放假出外遊玩的外傭姐姐。其中一人表示，多年來早已希望到海洋公園遊玩，但因價錢太高一直未有成行。近日於網上發現有旅行社可代購入場券，同時提供美味點心作早餐，收費氫330元，直言「好抵玩，又食得飽」，於未入園一刻已感到非常滿意，不停拍照留念，「唔錯呀，我哋知海洋公園入場平咗，但唔識買，有人幫就好好啦！」

對於旅行社有限度推出本地團，需否擔心觸犯限聚令，就此問題《香港01》向大律師陸偉雄查詢。陸在了解流程後，認為能按規矩嚴守四人一枱，加上等待交通工具、乘坐公共交通工具及於私人地方等可受括免。海洋公園同屬可括免範圍，未有違限聚令的各條款，可以安心，但疫情下減少群體聚集，以減低感染風險較重要。

一行五人的外傭姐姐愉快地等待入園，其中一人表示對自己成功購票感到滿意。現場所見，大部份團友均貼上貼紙作識別。（梁煥敏攝）

但他認為，一同到場的團友於公園門外拍攝超過4人以上大合照，有機會觸犯限聚令，「門外合照就真係可免則免啦，留咗底畀人睇到，會有證據被捉住可追究，到時仲麻煩。」

推出旅行團的錦倫旅運有限公司，公司董事總經理胡兆英回覆時坦言，推出旅行團時已小心翼翼。他表示，主要為未能購買門票的遊人「行個方便」。加上現時公園、樂園與旅遊業界互相合作，降低門券價錢，才有生存空間推出本地團。「我哋都係代買飛，幫手性質，加上可以畀同事有嘢做下有返少少生機、公司實際上點會有得賺！」

他多番強調希望各界給予旅業界「生存落去」。他又說，相信過程中不會觸犯限聚令，但職員趕不及安排客人分行車及探體溫欠理想，「係事實上唔理想，我會再提醒同事唔好太心急，執緊少少。」