新冠肺炎｜機場試用快速測試檢驗抵港人士　何栢良料一小時完成

政府昨天（27日）宣布，機場今天（28日）起試用快速測試為抵港人士做病毒檢測。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天接受港台節目《千禧年代》訪問時指出，快速測試技術相當成熟，一個小時之內完成。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，政府放寬措施，不一定所有規定都是一致。（資料圖片）

機場今天起會使用快速測試為抵港人士做病毒檢測。何栢良認為此舉方便市民檢測，處理人流需要有關儀器協助。他指，市民不需要擔心技術，指快速測試技術相當成熟和「穩陣」，相關儀器獲得認證，一個小時之內可完成。

南韓有人接種流感疫苗後死亡，何栢良表示，香港人不要自己嚇自己，未有證據證明疫苗有問題，它們亦不是本港使用的疫苗。他表示，65歲以上屬高危群組，以本港為例每天有約100人因各種原因死亡，當接種流感疫苗人數有大部份是這個群組，就會觀察到有一定人數接種疫苗後死亡，情況符合統計學。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

+ 10 + 10 + 10

本周五（30日）起，食肆由4人一枱的限制會放寬至6人一枱，限聚令上限維持4人。對於政府放寬兩者的人數限制不同，何栢良表示，這些屬於主觀行政決定，不一定所有規定有一致，在7月初第三波疫情爆發前，也有些防疫措施缺乏一致性，關鍵在於有關地點的實行防疫措施情況如何。他認為，政府應公布設有執枱專員的食肆數目等，數字有助解釋相關規定，量化這些情況並不困難，實行防疫措施時增加政府公信力。