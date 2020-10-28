新冠肺炎｜調查指明年加薪僅1.8%　失業率或在年底超越沙士高峰

新冠肺炎疫情持續，打工仔生計亦受影響。香港浸會大學、華南理工大學及香港人才管理協會的7至9月調查發現，本年度本港各職級平均薪金加幅介乎2.2%至2.4%，預計明年加幅介乎1.7%至1.8%。香港人才管理協會副會長梁偉佳指，參考2003年沙士期間，薪酬在2008年的變化不大，影響在2009年浮現，認為要觀察疫情響應，或在年底顯現，失業率有機會超過沙士期間的8%。

調查指明年加薪僅1.8%。（袁澍攝）

香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心及香港人才管理協會合作，在今年7月至9月期間以網上問卷調查方式，向98間本港機構、143間廣東省城市機構、12間澳門機構取得收據，以進行薪酬及福利調查。

本港方面，去年7月至今年6月本港各職級平均薪金調整幅度介乎2.2%至2.4%，預測明年各職級的整體調整加幅介乎1.7%至1.8%。澳門和廣東省城市去年7月至今年6月薪金調整幅度則分別在0.9%至1.5%，以及，4.4%至5%；預計明年薪金加幅則分別為1.1%至2.2%以及5.2%至5.5%之間。

在接受調查的機構當中，本港有 30.6% 受訪者表示曾經裁員，「房地產及物業管理」業裁減的僱員人數最多，其次是「建築」及「零售」。而在疫情期間，約七成有採取措施的機構安排輪流在工作場所上班或在家中辦公。大多數有採取措施的機構鼓勵員工休年假。

調查指失業率或在年底超越沙士高峰。（袁澍攝）

之後疫情又來，又未通關

2019年粵港澳大灣區（廣東省城市）薪酬及福利調查小組主席梁偉佳預計，是次調查時間未能覆蓋整個疫情，包括國泰裁員等情況，加上政府保就業計劃即將完結，他預計情況或會在年尾時更差，失業率甚至會超過8%，「之後疫情又來，又未通關，最後會怎樣呢？如果持續，我相信情況12月數據會到谷底。」

香港浸會大學人力資源策略及發展研究中心副中心主任葉偉光則表示，對於應屆畢業生來說，就業形勢並不景氣，不僅本地線招聘減少，甚至實習職位也減少。