新冠肺炎．10.28｜連續3天本地零確診　樂民新村樂智樓有住戶中招

本港新冠肺炎疫情稍有緩和，衞生署今日（28日）公布錄得2宗新增個案，全屬輸入，累計增至5,311宗，連續第3天出現「本地零確診」。 政府宣布本周五（30日）起，放寬了部分社交距離措施，包括食肆每枱可增至6人，酒吧可4人一桌，唯不可拿着酒杯周圍走飲酒，不過可營業至凌晨2時。

【23:10】食環署再次提醒餐飲處所經營者及從業員，須嚴格遵從防疫規例。署方指，萬聖節將至，已與業界代表溝通提醒餐飲處所及其顧客須遵行各項社交距離措施，強烈呼籲他們必須自律。

食環署指，會與警方緊密攜手，在本星期的萬聖節周末及其前夕，除加強各自的巡查行動，也會積極在多個酒吧區採取聯合行動嚴厲執法，確保有關規定得以遵從，以避免感染個案出現反彈的風險。

食環署今日就餐飲業務最新指示及建議向業界發信，當中包括以下針對關建控制點的措施：

（一）安排衞生督導員／衞生經理了解食環署有關防疫措施建議的培訓資料，並在其服務的餐飲處所執行相關建議；

（二）積極參與食環署推出的持牌餐飲處所換氣量自願申報計劃，讓市民識別換氣量或空氣淨化設備達致專家顧問建議的餐飲處所；

（三）留意顧客在酒吧／酒館（及夜店／夜總會）內除在其桌子飲食時外，須一直佩戴口罩；

（四）鼓勵顧客進入處所前填寫業界自行研發的電子健康申報表或政府將會推出的感染風險通知流動應用程式，以協助衞生防護中心追蹤緊密接觸者的工作；及

（五）採用非接觸式付款方式，以減低病毒透過現金交易而傳播的風險。

【21:14】房協表示，樂民新村屋邨辦事處今日下午收到衞生防護中心通知，指H座樂智樓有一名居民確診，同住家人已入住隔離中心。房協表示，該樓層已全面消毒，並會全幢大廈通宵消毒。衞生防護中心明天(29日)會到樂民新村派樣本瓶。

九龍城區議員李軒朗表示，收到消息樂民新村有人確診，屋邨辦事處已通知住戶，並已安排人員為H幢全棟消毒清潔，但未知道是輸入或是本地個案。

新冠肺炎｜土瓜灣樂民新村有居民確診 未知屬輸入或本地個案

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【18:42】康文署宣布，因應最新情況，由10月30日（星期五）起，各表演場館轄下設施將放寬入座或使用人數，由原先的五成放寬至七成半，相連的座位不得超過四個，每個設施可容納的人數及使用詳情以個別場館公布為準。康文署同日起亦會適度放寬其他康文設施例如公眾游泳池和公共圖書館等的入場人數。

在博物館舉行的公眾節目（包括香港電影資料館的電影節目），入座或使用人數限制及安排與上述表演場地相同，放寬至七成半。所有進入表演場地和博物館設施的人士進場前，須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並須佩戴自備的口罩。十二歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入博物館和展覽設施。各公共場地將加強清潔消毒措施，包括於每節時段之間進行清潔。

惠康與70間NGO合作 下月向基層派8000萬現金券料25萬人受惠

【18:30】新華旅遊昨日（27日）內向職員發出內部通知，要求全體員工12月起停薪留職，當中新華旅遊由人事部經理發出的信件中指，安排會分兩階段進行，包括由2020年12月1日至2021年2月28日止；以及由2021年3月1日至5月31日止。公司會於明年2月再審視有關安排，當中只要求職員選擇「接受」或「不接受」，沒有其他討論空間。

新華旅遊要求全體員工停薪留職 限明天中午前回覆 12月1號生效

新冠肺炎｜增兩宗輸入 連續3日本地零感染 印度航空三度遭禁飛

【14:44】衞生防護中心表示，今日暫有少於10宗初步確診新型肺炎個案。今日新增的2宗個案當中，有1人乘坐10月26日印度航空AI1316班次抵港，同機累計有5乘客確診，中心指，由今日起至11月10日，禁止印度航空的客機飛抵本港。

新冠肺炎｜累計62名港醫護確診 因工感染索償達217宗運輸業最多

【14:12】食物及衞生局局長今日（28日）透露，截至10月25日，本港累計有62名醫護人員確診新型冠狀病毒肺炎，其中39人於公立醫院工作，大多數料屬社區感染而非院內感染，另23宗報稱於私家醫院或診所工作。

而截至9月底，勞工處只接獲217宗疑因工受感染的僱員補償個案，其中以運輸、倉庫、速遞服務業佔最多，共63宗個案，其次為金融、保險、地產業，共58宗個案。

【14:07】衞生防護中心公布，今日新增2宗輸入個案，分別由印尼及印度抵港，連續3天本地零確診。

【11:31】消息指，今日新增大概兩宗新型肺炎確診個案，料不設疫情記者會。

新冠肺炎｜內地封區隔離檢測 8類人定期採樣 港強制檢測可學？

【07:30】因應本港新冠肺炎疫情，食物及衞生局局長陳肇始昨日（27日）表示，正研究推行強制檢測，三大方向包括有輕微病徵人士、疫廈居民、高風險群組，會參考外地經驗。

有專家指出，初期病徵是十分主觀的，認為目前本港防疫瓶頸在於未能推動市民「願檢盡檢」，認為「便利」和「效率」才是根本動力，如提供全天候採樣服務，及在24小時內有檢測結果。翻查資料，目前外國的強制檢測層面，均主要針對入境旅客，只有內地有最相關經驗，制定8類重點人士須定期例行檢測，早前有內地市曾因出現新確診個案，而展開全市檢測，有地區甚至需封鎖式管理。

萬聖節｜酒吧料放寬限制可增生意30% 設「防疫特警」提醒顧客

【07:30】一年一度的萬聖節將至（本周六，31日），不少市民往年都會酒吧慶祝。政府周二（27日）公布，本周五即10月30日、萬聖節前夕，放寬餐飲業堂食時間可營業至凌晨1時59分；酒吧每桌人數則由2人增至4人，但顧客在離開餐桌範圍後不准飲食，並必須戴口罩。

有酒吧負責人興奮形容今次放寬是喜訊，笑言「望住個電視公布個刻真係好開心」，並預計生意會比未放寬措施前升30%至40%。然而由於仍限制每枱人數及入座率等，料今年萬聖節生意或只及去年一半。對於規定顧客不可「跨枱」飲食，酒吧負責人則計劃萬聖節時額外聘請一至兩人作「抗疫特警」，專責提醒顧客遵守規定。

昨日總覽：新冠肺炎．10.27｜酒吧客餐枱以外除下口罩飲酒 可被票控2000元

食肆周五起每檯坐6人、酒吧4人 萬聖節前夕堂食時間延至凌晨2時

限聚令｜酒吧周五起禁顧客邊行邊飲 准恢復表演及跳舞活動

限聚令｜周五起准6人一枱 飲食業界料周末生意升 宴會降價一成

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▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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新冠肺炎｜華潤疫境聘400個MT 港大學畢業生可申請 須無案底

【00:20】疫情下本港最新失業率屬近16年來高位，失業人數多達26萬人，其中20至24歲年輕人失業率破兩成，創十年新高。華潤集團宣佈，今日起開始為期三年的大型招聘計劃，期望今年內聘請1,000人，當中包括400個MT（管理培訓生）職位預留予2019至2021年畢業的大學生申請。首階段招聘的1,000職位中，逾七成空缺以香港為工作基地，餘下則集中在內地大灣區城市工作。集團回覆《香港01》時透露，應徵者須持有香港居民身份證，且沒刑事紀錄。

人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏指，疫情下甚少企業會作大規模招聘，相信集團有意在租金便宜及市場空缺少時擴張，是希望把握機會吸納人才，「洗牌」兼重組公司架構，同時可收公關及市場推廣之效，令更多人留意集團業務。她認為考慮到集團業務廣、有培訓及晉升機會，相信對僱員有一定吸引力。

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