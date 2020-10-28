工人指鳳姐上次服務收貴咗　拳打對方至4顆牙碎裂　認傷人候判

工人指鳳姐上提供性服務後「收貴咗」，又指對方把其資料「擺上網」，往找鳳姐並對她拳打腳踼，令對方4顆牙齒碎裂及右顳骨骨折，並出現視力模糊，鳳姐需留醫近3個月。工人今（28日）在區域法院承認意圖導致他人身體受嚴重傷害罪，法官為被告索取背景報告，案件押後至11月12日判刑。

被告陳建生（34歲），被控於去年5月16日在荃灣某單位襲擊X，致她身體受嚴重傷害。

指X上次服務收貴咗

案情指，事主X為性工作者，在荃灣某劏房單位工作。2019年5月16日晚上，X聽到門鈴應門後，被告出現在門外，並指X上次為他提供性服務時「收貴咗」，被告繼而向X拳打腳踢，X倒地後他仍繼續施襲，被告及後離開單位，在走廊遊蕩，X報警。被告之後折返單位再襲擊X，警方稍後在大廈樓梯間找到被告。

事主4顆牙被打至碎裂

被告被捕後聲稱，X擺他的資料上網，於是襲擊她。X送院後被發現4顆牙齒碎裂，左眼有瘀班及結膜下出血，視力模糊，頭皮出現血腫及右顳骨骨折，X留醫近3個月才出院。被告在錄影會面又稱，自己事前喝了6罐啤酒。

被告稱無預謀 過往無暴力傾向

辯方求情指，被告事前在工地遭工人嘲笑他嫖妓，他更發現其資料被「擺上網」，出於憤怒才會犯案，但他並無預謀，以往亦沒有暴力傾向，重犯機會低。控方透露，雖然事主沒有永久創傷，但她向警方表示現時視力仍然模糊。

案件編號：DCCC458/2020