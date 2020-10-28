去年2宗違例售動物遭檢控　豪景花園虐畜案律政司重申無定罪機會

深井豪景花園在今年2月14日情人節當日發生虐畜案，雖然警方事後拘捕兩人，惟律政司考慮證據後，決定不提出起訴。立法會議員毛孟靜今日（28日）在立法會再追問事件，要求律政司交代不提起訴的理據，以及會否尋找新證據再提出起訴。食衛局局長陳肇始透過書面回覆僅指，律政司經審視及考慮問題所述案件中的相關證據後，認為現時的整體證據未能支持合理機會達致定罪，故此決定不提出檢控。 而民建聯葛珮帆則關注本港活生動物的買賣情況，陳肇始同樣透過書面回覆稱，由2017年至2019年，共有兩宗成功檢控違反動物售賣商牌照規定的個案，而未有領有有效或許可證而售賣非貓狗類動物的成功檢控宗數，則3年來均各有一宗。

深井豪景花園在2020年2月14日情人節當日發生虐畜案，但律政司事後未提出起訴。（資料圖片）

深井豪景花園今年2月14日的虐畜案中，30隻動物包括貓、兔、倉鼠、龍貓、鸚鵡等遭人從高處墜下，共18死12傷。警方事後成功找到涉事單位的兩名住客，但律政司在9月時表示不提出起訴。事件引起社會抨擊，愛護動物協會也發聲明對決定感非常難過、憤怒及失望。



《防止殘酷對待動物條例》或引入為公訴罪行

毛孟靜就事件在立法會上向陳肇始追問，要求律政司交代在上述案件中，基於甚麼理據得出整體證據未能支持合理機會達致定罪的結論，以及會否重新審視案件證據再提出起訴等。陳肇始回答指，警方在接獲有關舉報後已隨即展開全面調查，並在完成調查後將調查結果提交律政司。不過，律政司經審視及考慮問題所述案件中的相關證據後，認為現時的整體證據未能支持合理機會達致定罪，故此決定不提出檢控。

至於《防止殘酷對待動物條例》只有6個月的起訴期，陳肇始則指正提議將條例引入為可公訴罪行，而公訴罪行則沒有起訴期限。

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葛珮帆則關注本港買賣活生動物的情況。陳肇始同樣透過書面回覆指，漁農署數字顯示，過去5年除了貓狗外，進口量最多的動物是短尾侏儒倉鼠（Phodopus sungorus），在2015年、2017年，以及2018年的進口量均超過20,000隻，主要入口國家為荷蘭。另外，在過去5年，共有兩宗成功檢控違反動物售賣商牌照規定的個案，而未有領有有效或許可證而售賣非貓狗類動物的成功檢控宗數，則3年均有一宗；漁護署指，會不時進行巡查以偵測違規行為。