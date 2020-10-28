聾啞父涉摸女兒下體一秒　上訴庭指原審未考慮或屬意外　撤非禮罪

聾啞父被指三年前與兩名女兒同床共眠時，隔著8歲次女的褲子摸其私處，他遭妻子質問時扯次女的頭髮。他早前經審訊後被裁定非禮及普通襲擊罪成，判囚9個月和罰款3000元。聾啞父就非禮罪提出上訴，上訴庭今(28日)頒下判辭，指原審法官沒有足夠分析證據，特別是事主聲稱被觸碰只有一秒，但原審官未有考慮這是非禮行為還是意外，裁聾啞父上訴得直，撤銷其非禮罪及有關判刑。

女兒嫌冷氣不夠涼入父房

案發於於2017年6月25日，當時上訴人的長女X11歲，次女Y8歲，兩女因房間冷氣不夠涼，到上訴人的房間嘆冷氣，惟期間上訴人涉在被內隔著Y的內褲摸她私處。Y之後用母親的電話，向姑姐發送2個訊息，指稱遭非禮。母親之後指責上訴人，上訴人便捉著Y及扯其頭髮。

上訴人去年被裁定1項非禮和1項普通襲擊罪成，分別被判監9個月和罰款3000元。

Y供稱被觸碰下體一秒

上訴庭法官在判辭指，根據Y的說法，上訴人是在被內摸她的下體，時間只有一秒。惟原審法官裁決中未有著墨，上訴人觸碰Y的下體一秒，是否可能是意外導致。原告法官更沒有表明，有足夠考慮上訴人伸手入被內時，能否準確地以Y的下體為觸碰目標這議題。

行為極可疑 惟原審官未充份分析

上訴庭法官強調，上訴人伸手入被內觸碰Y的下體，這行為極為可疑，但原審法官沒有足夠分析案中的證據，以決定該行為是否可能是意外造成。

上訴庭法官指，該定罪有令人感到不安之處，遂裁定上訴人上訴得直，撤銷有關定罪和判刑。

案件編號：CACC312/2019