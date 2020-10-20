林鄭稱更多運用收回土地條例　劉業強：政府欠能量應付更多磨擦

特首林鄭月娥今日（20日）表示，日後一定會更多運用《收回土地條例》，收回近400公頃私人土地，是過去5年的20倍。鄉議局主席劉業強被問到會否影響原居民權益，他稱相信政府經過連串社會事件，欠缺能量應付社會更多的磨擦，認為雙方要多作溝通。 劉業強今日出席鄉議局會議時提到，有報道指政府預留3300公頃土地予興建丁屋，是偏袒原居民權益；他澄清指642條村的預留土地共約有900公頃，平均每條村只有約1公頃，當中更包括斜坡及走廊等，真正能發展的用地很少，不存在偏袒原居民 。

行政長官林鄭月娥表示，不會因為經濟情況逆轉，放緩增加土地供應的工作，計劃引用《收回土地條例》，收回400公頃土地作公共或公營房屋用途。(盧翊銘攝)

海外鄉僑疫情下無法返港失投票權 促酌情處理

劉業強表示，對鄉村高空發展持開放態度，舉例指深圳亦是由鄉村組成，透過推動與城市的結合成為大都會，值得香港參考。他認為，香港並非沒有土地，而是要好好善用、重新規劃，土地問題便可迎刃而解。

海外顧問委員會月初與保安局會面，就海外鄉僑因疫情而喪失香港永久性居民身份，要求酌情處理。當局回覆指，非中國藉香港永久性居民，按法律規定須在36個月內回港延續身份，不能更改有關條例，但失去「三粒星」的人士，仍可保留居留權，但就失去投票權及被選權等。

委員會對此表示極度失望及不滿，批評政府不重視海外港人的生命安危，主任委員文美桂稱，連立法會選舉均可推遲1年，還有什麼不可挑戰，促請當局繼續跟進。