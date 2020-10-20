林鄭稱開拓土地決心不減：如不發展郊野公園濕地　就需要明日大嶼

特首林鄭月娥日前稱未聽過中央談及桂山島填海，認為應發展明日大嶼計劃，她今早（20日）出席行政會議前提及土地供應問題，強調本屆政府開拓土地的決心不減，不會因經濟逆轉或者地產市道下降而調整。 林鄭指，開拓土地是漫長過程，亦可能會引發司法覆核，而且停頓後再重啟有一定困難，亦有很大後遺症，所以政府有決心繼續多管齊下，增加土地供應。 她又提到，日後會一定會更多運用《收回土地條例》，收回近400公頃私人土地，是過去5年的20倍，但運用上要很小心，確保滿足到公眾需求，以防受到司法挑戰。

撤空置稅立法 林鄭未回應「托市」質疑：經濟低迷

林鄭月娥日前接受專訪，指基於中央保育政策，相信不會獲准在內地填海。被問到為何香港就可以「明日大嶼」填海，林鄭稱每個地方的情況有異，在香港社會關注保育下，不讓政府碰郊野公園、濕地等高生態價值地方，而這些地方因為地勢陡斜很難發展，但同時收回土地仍極難，因為土地上仍有作業，因此認為填海是可行選項。

林鄭指，社會要認清假如香港不發展郊野公園、濕地等地方，就需要明日大嶼。她稱「明日大嶼」可帶來大面積土地，並有助改善新界西交通網絡。

運輸及房屋局昨日撤回一手樓空置稅草案，記者問到這是否容讓地產商囤貨、托市，甚至是「向地產商跪低」。林鄭回應指，考慮到目前經濟低迷前所未見，令人擔心，政府注意到經濟放緩、社會反應，加上立法會較早前成立法案委員會後，各委員提出眾多意見，政府已評估法案在立法會的支持度、順利通過的機會。她稱，考慮到這一籃子的因素後，運房局局長決定在本屆立法會內不會處理相關議題。