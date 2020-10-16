《禁蒙面法》生效夜　內地男及移路障者遭私了　2男1女認襲擊候判

去年10月《禁蒙面法》生效當晚，多區有人聚集表達不滿，一名遊客被認出是內地人兼被指欲拍照，及一名欲移開路障而被指是警察的本地男，先後遭多人圍毆「私了」。2男1女涉嫌有參與襲擊，今(16日)在區域法院承認傷人等罪名，其中有一名中年清潔工被告，指內地遊客手持磚塊，擔心年輕示威者會受傷而施襲，3人亦願意向事主賠償。法官郭啟安稱把案押後至10月28日，以讓被告付錢後才作判刑，3名被告繼續還柙。

2男1女被告包括一名埃及籍男子

三名被告：羅偉華（57歲，清潔工）、黃綺婷（22歲，女售貨員）、埃及籍Soliman Ahmed Fawzi Elsayed（35歲，地盤工人 ）。羅承認2項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，另兩人則承認一項刑責較輕的對他人身體加以嚴重傷害罪。3人被指於去年10月5日在旺角彌敦道近亞皆老街，與他人傷害內地男遊客X：羅另於翌日凌晨時分與他人傷害45歲的本地男子Y。

三名被告：羅偉華、黃綺婷、埃及籍Soliman Ahmed Fawzi Elsayed在區域法院承認傷害他人身體罪候判。(資料圖片)

X遇襲時現場有人大叫開遮

案情指，29歲的X在案發前一天來港旅遊，當日近午夜時分，他行返賓館時被認出來自內地，之後遭人攔截圍毆，包括3名被告。錄像顯示，3名被告均無蒙面。羅持棍棒揮向X；女被告開傘遮掩施襲者，並曾推X一下；埃及籍被告則在X倒地時踢了一下。期間有人大喊：「開遮」，並指X在場拍攝及拿着磚頭，鏡頭畫面可見X手上有一物件，但他未有使用。

X身上現金及手機等亦失掉

X被毆至大量出血，送院後被診斷出頭皮裂傷，身上另有多處擦傷及瘀傷，事後痊癒。除此以外，X在事件中有財物損失，包括500港元、800元人民幣、手機、提款卡及八達通。

Y移路障後被指是警察被打

另一名45歲男事主Y，當晚與朋友用膳後乘的士回家，但遇上路障而下車。他徒步歸家期間移去阻擋他的路障，即被十多名黑衣人指他是警察。Y否認並解釋要回家，但仍遭到拳打腳踢，當中有人用竹枝施襲。未有蒙面的羅被拍攝到曾用棍打了Y兩下，他被Y的友人推開後停止襲擊。Y的友人介入勸阻，稱Y喝醉酒，事件終告一段落。

Y頭有裂傷 右手能力受阻

Y因大量出血，送院後被診斷頭頂裂傷，右手活動能力受阻，他案發時受酒精影響。Y後來痊癒，但曾留院4日，並得23天病假，亦就手肘的傷勢花了逾6000元看中醫。

羅及女被告去年底被捕，羅在警誡下承認犯案，並稱當時欲保護年輕的示威者。埃及籍被告今年2月在機場準備離港時被捕，他在警誡下否認犯案。

去年10月政府宣布實施《禁蒙面法》當晚的情況與案發經過(請看下圖)

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羅聲稱怕X傷害年輕人

辯方求情指，羅案發時任夜更清潔工，其父親早逝，14歲便出身幫補家計。律師指涉案的金屬棍棒為蒸氣熨衣機的棍狀部份，羅在清理垃圾時取得。他留意到年輕的示威者在社會運動中受襲，為了保護他們，遂把棍放在袋中，放工後攜往現場，以備使用。辯方指羅曾向X說：「你做乜掟磚？放低！」強調他因X持磚，擔心對方會傷害年輕人才會犯案，而他參與施襲的時間亦少於1分鐘；至於事主Y，律師指羅當時聞Y欲用竹枝襲擊示威者，才向Y揮棍，後來得知對方酒醉停手，承認因一時被憤蔽而犯案，事後已知錯並感後悔。

女被告稱本能反應推了一下

律師又指女被告當晚見事主X持磚，從而尾隨對方，她並無意參與襲擊，只是X倒向她時，本能反應伸手推了一推。

埃及籍被告稱好奇參與襲擊

埃及籍被告求情時透露他2008年來港，持有香港身份證，亦喜愛這個地方，並居於X所住賓館的同一樓宇，當當晚他下樓買東西時好奇下加入施襲，並非參與示威。現已作反省，上了一課。

願賠償事主X人民幣1萬元

律師指3名被告願向事主X賠償人民幣1萬元，平攤後即各人賠償人民幣3330元。控方會提供X的內地銀行戶口讓被告入錢；羅亦會向事主Y賠醫藥費。

案件編號：DCCC154/2020