新華旅遊要求全體員工停薪留職　限明天中午前回覆　12月1號生效

新冠肺炎疫情持續之下，旅遊業界受到嚴重影響進入冰河時期，新華旅遊昨日（27日）內向職員發出內部通知，要求全體員工12月起停薪留職，當中新華旅遊由人事部經理發出的信件中指，安排會分兩階段進行，包括由2020年12月1日至2021年2月28日止；以及由2021年3月1日至5月31日止。公司會於明年2月再審視有關安排，當中只要求職員選擇「接受」或「不接受」，沒有其他討論空間。

疫情之下，由於各地的旅遊限制持續並無有回復的跡象，繼國泰航空公司於上周大規模減人手，以及國泰港龍結束營運後，本地旅行社新華旅遊向內部職員發信，回求員工於12月起停薪留職。

其中，新華旅遊由人事部經理莫先生向全體職員發內部信件，指行業復甦遙遙無期，公司接近一年零收入下，經營困難，決定於12月保就業資助完結後，公司將於12月1日起向全面員工推出停薪留職計劃，當中只有選擇「接受」或「不接受」兩個選擇，並需於明日（29日）中午12時前以電郵或Whatsapp回覆部門主管。

《香港01》正向兩所旅行社查詢情況，暫時未有回覆。