香港民研網上民調：逾六成人反對警方收窄傳媒定義

香港民意研究所今日（6日）發布最新的「我們的香港人」網上民調，問及近日警方內部收窄對傳媒定義的意見。結果顯示，民主派支持者中97%人反對，只有2%人支持；而非民主派中非民主派65%支持，31%反對，總體反對數字為62%，支持36%，以反對者較多。而整體的支持度分數平均量值為2.4分，介乎幾反對至一半半之間。 浸會大學新聞系前助理教授杜耀明指，即使在非民主派支持者中，仍有31%反對警方收窄傳媒定義，相信是因為非民主派亦有不少網媒，料他們認為自己有留意的網媒都被警方排除並不理想。杜強調，整個社會和潮流都趨向有愈來愈多網媒出現，質疑警方的做法，反映他們落後於時代。

就今次題目，香港民研在9月30日下午5時至昨日下午3時正，共收到11,423總成功樣本。民主派支持者在5分評分之中，平均量值為1.1分，代表相當不滿，而非民主派平均值為3.6分，介乎一半半至幾支持之間。

杜耀明指，由於今次的政策只是推出不久，未必能用長期量度的特首林鄭月娥支持、反對率等民調平均值作直接比較，加上問卷的問題只有一條，沒有深入探討不滿原因。他提到，記協去年的新聞自由指數亦創新低，跌幅為歷年最大，當時估計公眾擔心記者無法得到所需資料、記者採訪時沒有法律保障等。

杜又表示，政府新聞處在事件中表明其電子資訊發放系統只是為了方便媒體取資料，不願意支持（endorse）警方的檢視方法。他擔心，如果警方的做法被合理化，等於變相奪去記協及攝記協鑑定是否記者的權力，有如電視劇《溏心風暴》，「你（警察）話係就係，唔係就唔係架喇。」杜批評指，警方並不掌握何為有違記者專業操守，又舉例反問警務處處長是否有權挑選廉政專員。

隨機及自願提供意見者都認為感染新冠肺炎機會下降

另外，香港民研的社區健康計劃由9月24日下午3時截至昨日3時，共收集了833個代表組群及10,036個自結組群對疫情的意見。在估計自己未來一個月有多大風險感染新冠肺炎時，隨機抽出的代表組群有兩成人認為有機會，自結組群只有一成六，兩者的數字都有明顯下跌。而政府抗疫工作的表現，代表群組與自結群組的表現則有所不同，代表組群不滿明顯下降至只有五成三不滿，滿意3成半；而自結組群的不滿度則明顯上升至六成半，滿意只有兩成。