民主派去留明早揭盅　民研早上交報告　泛民開會商議後公布結果

民主黨早前委託香港民意研究所就民主派去留問題進行民調，民調昨日已完成，正分析數據和撰寫報告。香港民意研究所主席兼行政總裁鍾庭耀表示，已敲定在明天（29日）早上8時半向民主黨提交報告。 民主黨立法會議員林卓廷今天（28日）表示，民主派議員在明早9時與民研副行政總裁鍾劍華會面，聆聽民調結果的分析及結論，其後民主派將會開會商討，料早上11時半見記者，公布最終結果和決定。

15名民主派議員的命運將於明天早上揭盅。

鍾庭耀表示，民意研究所已敲定於明天早上8時30分向民主黨提交報告，發放時間由民主黨決定，強調發放報告前，研究所將嚴格保密，不會公布中期數字。

林卓廷表示，相信民意研究所今天會完成最終報告，並於明日早上8時半提交予民主派。林卓廷指，民主派議員將於明早9時與鍾劍華會面，聆聽對方對民調結果的最終分析及結論，其後會開會討論，預料明早11時半見記者公布最終決定。

至於早已表明留任機會不大的朱凱廸及人民力量陳志全，林卓廷稱對方有自己的決定，不會出席明日會議。林卓廷表示，公布最終決定前要尊重其他議員的意見，不能亦不會再就民調結果回應。