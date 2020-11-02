美國大選2020｜居港廿年首投美國總統　美籍藝人「阿一」投邊個？

11月3日是美國大選日子，根據美國選舉計劃（U.S. Elections Project）10月31日統計數據顯示，全美已有超過9,000萬選民提早投票。當地提早投票進行得如火如荼，在時區相隔12小時的香港，亦有美國選民默默地留意着這場大選，藝人布偉傑「阿一」是其中一人。對長住香港的他，是次投下的一票主要為了在美國生活的家人，亦希望能間接令香港有更好的發展。在兩位候選人之間，他會如何作出抉擇？

12708公里外的選民

來自美國猶他州的布偉傑，來港逾20年，第一次嘗試境外投票，他更告白說，這是他人生第二次參與美國選舉，自18歲初次盡公民責任投票後就未投過，算是個「有名無實」的公民。

布偉傑告白說，這是他人生第二次參與美國選舉。（王海圖攝）

雖然美國的選舉訂於每年11月1日後的第一個星期二舉行，但選民毋須於指定日期投下神聖一票。美國有缺席投票制度，布偉傑早前經電郵，向州政府申請郵寄投票，約一星期就收到選票。在境外投票最需留神的是截止時間，當地政府要求，要在大選當天當地時間晚上8時收到選票，依照香港與猶他州時區相差15小時，即本港時間11月4日早上11時前寄到。時差問題總是繁複，所以布偉傑在大選日一星期前，已透過電郵寄回選票，並獲當地政府確認。

初初我都討厭佢（特朗普），覺得『唉，佢搞到美國無哂面』。 布偉傑

多種方式境外投票 香港或可參考

透過郵寄、電郵、甚至電話應用程式投票，不單是身在本州外或海外的選民、軍人等，就連遠在太空站的美國太空人，都可透過缺席投票，一盡公民責任。雖然美國總統特朗普多番反對郵寄投票，指容易造假，但布偉傑認為今時今日的技術理應可以解決假票等問題，值得香港考慮參考做法，實現境外投票。

港美分別爆衝突 驅使廿年後再投票

居港二十多年，布偉傑已登記為香港選民，過去數次選舉都有投票，反而沒有參與過家鄉美國的選舉投票。2008年民主黨派奧巴馬出選，布偉傑感到相當興奮，認為美國早應有一位黑人總統，當時他更嘗試登記投票，可惜因長年居港，未能提供所需住址證明，最終申請失敗。

布偉傑認為有機會投票就應爭取，以選票支持自己認為對的事。（王海圖攝）

除了責任心促使他今次投票，他稱亦可能是因為目睹香港過去一年半發生的事，認為有機會投票就應爭取，以選票支持自己認為對的事，加上今年包括布偉傑長大的鹽湖城等美國多個城市，爆發大型反種族歧視示威，他認為難以置信，希望投票能為美國帶來一些改變。

身為藝人，他離開「大台」三年仍繼續「演員夢」，同時開展自己的生意，亦因如此，他變得更留意新聞、時事，了解世界趨勢，希望有助他的教育事業，間接促成他今次決意投票。

屬意特朗票：「見到佢有方向」

「初初我都討厭佢（特朗普），覺得『唉，佢搞到美國無哂面』。」雖然家鄉猶他州是傳統「紅州」，意指傾向支持共和黨，但四年前大選，布偉傑對共和黨候選人特朗普印象其差，未有多加支持。

事隔多年再投票，布偉傑會如何作出抉擇？（王海圖攝）

直至一年許前，因為得知住在美國、年紀老邁的父親，為了祖母高昂的藥費奔波，他開始留意當地的醫療政策，認為特朗普近年削弱美國食品藥品監督管理局的權力，平衡藥廠收益和平民所需，又覺得特朗普今年面對疫情這個大挑戰，仍然處理得非常好，對他信心增加，決定今屆投下支持他連任的一票。

而對於對華政策、種族歧視和警力這些焦點問題，布偉傑認為大選辯論中，特朗普和拜登都未有準確具體提出，但特朗普比拜登更有方向和計劃，形容他很聰明，清楚自己走的每一步：「我覺得疫情前，佢已經做緊好多好嘅事，然後到疫情......全世界都要重新適應，我希望佢可以繼續佢做嘅好事。」

美國人「有票投」的自尊心

熾熱的選舉氣氛下，從網上都能隔空感受兩大陣營的「火藥味」。身在香港，布偉傑不時留意美國朋友在Facebook上發表的意見，亦會用社交平台Discord跟不同州份的朋友討論，他表示很難避免與「敵陣」討論，因為投票與美國人息息相關，而且他們都有一份「有票投」的自尊心：「佢哋覺得（一向）歷史上，佢哋有權去做呢件事，就會好驕傲。」又指年紀愈大的人，愈有這份責任心。

事實似乎印證這個說法，根據美國人口普查局統計，2016年大選，18歲至24歲的年輕人只有43%有投票，較整體投票率61.4%低。不過2018年中期選舉，18至24歲年輕人投票率較上一屆大增16個百分點至36%。近期非裔男子弗洛伊德死亡事件，以及特朗普封殺社交平台TikTok一事，年輕一代都不諱發聲。

布偉傑認為這絕對不是壞事，年輕時開始養成投票習慣是好事，最重要是他們知道可以有個人意見及有權發聲。年輕世代取態如何，大選選情又將如何，且看11月3日大選之時。