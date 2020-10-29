一分鐘看世界｜美國大選「Z世代」選民、費城示威升溫、歐洲疫情

今天是10月29日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：
美國大選「Z世代」選民
距離美國大選不足一周，截至10月27日，全國逾7,000萬名選民已提前投票。當地企業為了鼓勵員工和顧客履投票，紛紛推出商品或優惠，甚至向員工提供有薪假期。今屆投票率有望創百年新高，一群生於社交媒體時代的「Z世代」年輕人或成為決定大選結果的重要因素。
兩黨繼續拉票，但美國白宮科學和技術政策辦公室（OSTP）公布的一份特朗普政績報告把「結束新冠肺炎疫情」排在5個重點成就的首項，就引來議論。另有一份報告稱，若果民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選，最為受益的就是Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）......（點擊了解更多）
費城示威升溫
美國費城（Philadelphia）黑人男子小華萊士（Walter Wallace Jr.）10月26日遭警員開多槍擊斃後，當地民眾連續兩天上街抗議，與警員發生衝突，示威至28日清晨仍未平息。事件造成逾90人在26日示威期間被捕，逾30名警員受傷......（點擊了解更多）
歐洲疫情嚴峻 法德再封城
歐洲疫情令人擔心，歐洲國家的新冠肺炎（COVID-19）日均死亡病例比上周升近4成。德國及法國分別宣布封城一個月，拖累歐美股市重挫，道指更急跌943點。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）認為，第二波疫情的殺傷力可能更大。歐盟官員則警告，在2022年前，歐盟地區只有一半民眾可以接種疫苗。出錢出力協助抗疫的美國科技公司微軟的創辦人蓋茨（Bill Gates）就表示，全球抗疫反應遲緩.....（點擊了解更多）
美印簽署軍事協議
美國和印度簽署一項共享敏感衛星和地圖數據的協議，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同時就中國構成的威脅發出警告。分析認為印度總理莫迪（Narendra Modi）冒險一搏。蓬佩奧則在訪問斯里蘭卡（Sri Lanka）時繼續批評中國，他稱中國共產黨在斯里蘭卡扮演「掠奪者」的角色......（點擊了解更多）
蓬佩奧訪問斯里蘭卡現場圖（點擊圖集瀏覽）：
電動時代
電動車「超級電池」的誕生為重中之重。儘管電池技術的突破如何進步驚人，始終還是要充電的。充電站是否就在家附近？充電樁足夠嗎？充電夠快嗎......（點擊了解更多）
圖為2008年5月1日，Tesla在美國加州展示的電動車。（Getty）
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