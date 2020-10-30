美國大選終局之戰　復仇者再集結撐拜登呼籲選民提早投票

2020年美國總統大選將在當地時間11月3日舉行，現任美國總統特朗普及前美國副總統拜登兩名候選人使盡渾身解數，勢要擊敗對手勝出這次大選。早前「美國隊長」基斯伊雲斯、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜、「蟻俠」保羅活特及「變形俠醫」麥克雷法路等復仇者齊齊為拜登籌款。近日復仇者又再集結，繼續為拜登造勢。

部份復仇者早前開腔齊齊撐拜登。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在去年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》，當一眾化灰的超級英雄回歸後，美國隊長在帶領他們與魁隆決一死戰前，喊出一句「復仇者集結」（Avengers Assemble）。早前就有網民剪輯了一條美國大選版的終局之戰，短片一開始借用了當時部份復仇者準備「時空攔劫」出擊的畫面，之後就播放特朗普入主白宮的片段，並附上一系列數據指出特朗普施政失誤，當中包括應對新型冠狀病毒的措施失效，之後鏡頭一轉就見到民主黨總統及副總統候選人的片段，短片最後回到復仇者與魁隆決一死戰前夕，呼籲合資格選民集結投票撐拜登。

這短片獲「變形俠醫」麥克雷法路、「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany）及《復仇者聯盟》系列導演羅素兄弟（Russo Brothers）等轉載。