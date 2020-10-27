國安法｜學生動源成立4年即解散　鍾翰林曾倡港應徵兵建立軍隊

「學生動源」前召集人鍾翰林、前成員何忻諾及陳渭賢今（27日）被警方國家安全處拘捕，涉嫌在今年8月至今在網上社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容，違反《香港國安法》第21條，現正被扣留調查。 「學生動源」是主張獨立的學生組織，於2016年4月成立，但只成立僅4年，2020年在全國人大常委會通過《港區國安法》後，同日宣布解散香港本部，並成立海外分部。 碰巧的是，鍾翰林等3人去年赴台，與《自由時報》政治組副主任蘇永耀、台灣青年反共救國團理事長楊月清見面，但被跟蹤偷拍，照片輾轉交由《大公報》等港媒刊登。台灣移民署日前（25日）指，香港人李彬豪違反居留目的，在台期間不法從事跟蹤拍攝在台香港學運人士，違反「港澳條例」等規定，早上被強制驅逐出境，一定期間不得赴台，未知與鍾翰林今日被捕是否有關。

「學生動源」於2016年4月成立，組織宗旨是實現「香港獨立」，並主張五大綱領：一、建立擁有獨立主權的香港共和國；二、集百家論述之大成，以整合拓展，為香港獨立提供論述與方向；三、喚醒香港民族獨立意志，鞏固香港民族共同體；四、支持一切有效抗爭並參與其中，包括勇武抗爭；五、向香港中學生宣揚香港獨立理念，加強香港新生代反殖意識，為香港獨派填補於學界缺失的一環。

召集人鍾翰林表明主張香港獨立建國，認同抗爭不應設底線，不排除任何手法促使「香港獨立」，甚至使用暴力或流血推翻政權。根據傳媒訪問，鍾翰林認為，若香港獨立應實行徵兵制建立軍隊，在國際盡量保持中立，減少與鄰近地方形成敵對關係，在政治上需要一套完整民主體制，另外還要重建海水化淡廠、復興農業工業。

「學生動源」在成立後，2016年5月與北區水貨客關注組、香港民族陣綫、科大行動等在網上發起光復上水行動，抗議香港境內水貨客問題，及後在同年6月4日六四事件27周年，學生動源於維園外擺設街站，呼籲市民改往大專院校六四論壇或熱血公民在五區所舉行的六四晚會，並批評支聯會「賣港27年」。

2016年7月，「學生動源」呼籲全港中學生於校內成立本土關注組，並發起校內行動，「將港獨聲音帶入校園每一個角落」。

鍾翰林曾被跟蹤及襲擊

2017年10月20日，有《文匯報》記者涉嫌跟蹤鍾翰林放學，跟蹤他至元朗住所。報道甚至提及鍾翰林與友人通電內容，並刊出鍾翰林住所的大門。及後「學生動源」曾指，一名成員的家人曾被廣東省執法部門人員扣查，期間當局警吿該名成員須停止在港參與政治活動，並稱未來會派人來港接觸該成員，該成員亦因人身安全理由而退出組織。學生動源當時指，香港警方已從其他途徑試圖獲取該組織的資料，如派員跟蹤鍾翰林以獲取更多情報。

2018年11月9日，鍾翰林在facebook表示，他於元朗街頭遭一名戴眼鏡、口罩的男子襲擊。警方當時回覆指，已接獲報案，經初步調查，案件列普通襲擊，交元朗分區人員跟進。

在2019年5月，鍾翰林在立法會綜合大樓外示威區通宵留守抗議港府擬修訂逃犯條例，翌日，他搶走保衛香港運動成員手上的中華人民共和國國旗，同月22日被警方以涉嫌刑事毀壞上門拘捕。

6月《港區國安法》通過後同日解散

在2020年6月30日《港區國安法》通過後，學生動源於同日宣布解散香港本部，並表示將於台灣、美國、澳洲設立海外分部，並稱將繼續推動香港獨立，直至香港作為獨立主權國家。