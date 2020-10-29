國安法︱鍾翰林等5人向美領館尋庇護　支援組織稱1人持美籍仍遭拒

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「學生動源」前召集人鍾翰林及另外4人，日前疑向美國駐港總領事館尋求政治庇護，但鍾翰林途中被警方國安處人員拘捕。據報，鍾翰林曾向居英港人組織「Friends of Hong Kong」求助，組織回覆查詢確認，當日合共有5名社運人士擬前往美領尋求政治庇護，其中一人持有美國國籍，組織批評美國駐港澳總領事館拒絕伸出援手行為「可恥」。

鍾翰林今日早上由警方車輛押送到西九龍法院提堂，暫時毋須答辯，案件押後至明年1月7日再提訊，他被拒保釋，期間需還押。

「Friends of Hong Kong」指，日前有5名尋求政治庇護的社運人士，因擔心失去人身自由，而向組織求助，希望尋求美國當局非正式途徑的政治庇護。組織透露，雖知美國接受中國民運人士申請政治庇護非常罕有，但鍾翰林是知名社運人士，他亦早於「港版國安法」生效前，已解散其組織「學生動源」，惟7月仍被捕。

組織表示，美國駐港澳總領事館曾向其中一名求助社運人士，稱有需要可以向館方求助，而5人之中有1人是美國出生的美國公民，但美領最終拒絕施援。

組織稱讚鍾翰林於中學年代已成立組織支持香港民主發展，呼籲港府及國際社會應聆聽這類年輕人的聲音，而組織會繼續為社運人士發聲及提供援助。

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