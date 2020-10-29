廉署起訴Tesco Sourcing前採購經理　涉非法收取600萬元批出訂單

廉政公署今日（29日）落案起訴一名跨國食品雜貨零售商Tesco International Sourcing Limited前採購經理，控告他涉嫌從一名供應商收取非法回佣及貸款共逾77萬美元（折合逾600萬港元），以及獲免卻貸款共約10萬美元（折合約78萬港元），以發出玩具訂單總值逾2,600萬美元（折合逾2.05億港元）。被告將於下周二（11月3日）在觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉署起訴一名曾任職跨國食品雜貨零售商Tesco Sourcing的前採購經理，涉非法收取非法回佣及貸款，以批出訂單。（互聯網）

被告彭俊健（39歲），曾任職Tesco Sourcing前採購經理，被控5項罪名，即3項串謀使代理人接受利益，均違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條，以及兩條代理人接受利益，同違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。被告於2006年加入Tesco Sourcing，並於2015年晉升為採購經理。他負責為Tesco Sourcing的母公司向供應商發出玩具及各樣物品的訂單。

廉署起訴一名曾任職跨國食品雜貨零售商Tesco Sourcing的前採購經理，涉非法收取非法回佣及貸款，以批出訂單。（資料圖片）

另涉收受貸款

案情透露，被告涉嫌於2011年3月23日至2014年10月21日期間，與一間與Tesco Sourcing有關聯的公司的高級採購經理及一間供應商的經營者一同串謀，使被告及該高級採購經理在無合法權限或合理辯解下，從該經營者接受非法回佣約50萬美元（折合約390萬港元），作為向該供應商發訂單的誘因或報酬。

另被告亦涉嫌於2015年3月25日及2017年6月1日，無合法權限或合理辯解，以相同目的在該兩個場合從上述經營者各接受一筆10萬美元（折合約78萬港元）的貸款。

被告同時涉嫌於2016年3月31日至2016年12月31日期間，與3名人士一同串謀，即上述高級採購經理及經營者，以及上述Tesco Sourcing有關聯公司的一名採購經理，在無合法權限或合理辯解下，以相同目的從該經營者接受非法回佣約5.5萬美元（折合約42.9萬港元），以及獲部分貸款免卻約5.5萬美元（折合約42.9萬港元）。

被告另一項控罪，則涉嫌於2017年2月9日至2018年1月27日期間，與上述採購經理及經營者一同串謀，在無合法權限或合理辯解下，以相同目的從該經營者接受非法回佣約1.6萬美元（折合逾12.4萬港元），以及獲部分貸款免卻逾4.5萬美元（折合逾35.1萬港元）。

據報Tesco Sourcing因有關貪污勾當而於2011年3月至2018年1月期間，向上述供應商發出玩具訂單總值逾2,600萬美元（折合逾2.05億港元）。

Tesco Sourcing早前將貪污投訴轉介廉署。Tesco Sourcing、其母公司及其有關聯公司在廉署調查案件期間提供全面協助。被告已獲廉署准予保釋，以待下周二應訊。