新冠肺炎｜限枱令放寬6人一枱　金鐘打工仔寧外賣不堂食：習慣了

政府於今日（30日）起放寬餐廳防疫措施，當中包括放寬至6人一枱，以及入座率增至75%。但有市民表示已習慣了買外賣的生活，加上買外賣回公司進食更為方便以及節省時間，所以即使防疫措施放寬都依然選擇買外賣進食。

有市民因為人多於餐廳貼上膠紙封枱的坐位進食。（馬煒傑攝）

政府本週再次放寬防疫措施，當中包括將餐廳由只可4人一枱改為6人一枱，入座率增至75%，以及餐廳堂食時間延長至凌晨兩點，由今日（30日）起實施。記者今日到金鐘一帶視察鄰近地區「打工一族」的午膳情況，大部分食客都是以二至三人為一組用膳，而且以買外賣為主，只有少數市民有5至6人一起用膳。亦有市民因為人多於餐廳貼上膠紙封枱的坐位進食。

劉先生與同事一起到餐廳買外賣回公司進食，他指已經習慣了買外賣的生活模式，自從疫情開始後大部分日子都是買外賣作為午餐，並且認為買外賣回公司更為方便，因為金鐘一帶多人用膳，如要堂食需要用上一段時間排隊，很浪費時間；而對於堂食放寬至6人，劉生指之前有因為4人一枱的限制而約少了朋友，而放寬後則會「約多啲人」，但對於堂食放寬至6人但限聚令唯持4人，劉先生則認為「有啲戇居」，「唔通食完飯出翻去就犯法？」。

政府本週再次放寬防疫措施，當中包括將餐廳只可4人一枱改為6人一枱，座位容量增至75%，以及餐廳堂食時間延長至凌晨兩點，由今日（30日）起實施。（馬煒傑攝）

就讀中六的林同學因為今日學校有活動，只需要上學半日，所以與同學一起到鄰近商場用膳，剛好堂食措施放寬，所以與另5位同學一起組成6人的群組到餐廳用膳。對於堂食措拖放寬，林同學指對他的影響並不大，因為平時在校內午膳都甚少會外出用膳，通常都會叫外賣較多，原因除了是防疫外，更重要的是可以節省更多的時間，加上即使限4人堂食，但超過4人到餐廳都只是「分枱坐隔離」，所以放寬至6人對他的影響並不大；對於堂食放寬至6人，林同學則認為這個措施「好無效」，「可以6個人入去食，但出翻黎又要變翻4個」，他指稍後用膳完畢都會與同學分開至4人以下才離開；而座位容量增至75%，林同學則認為對他沒有影響，因為「等位都係要等咁耐」。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼