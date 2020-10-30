新冠肺炎｜有患者同事無檢疫惟終確診　專家倡收緊密切接觸者定義

新冠肺炎疫情未平，本港昨天新增3宗確診個案，當中一宗屬本地感染，患者是一名50歲女子，她的同事（42歲男子）早前已確診，但當時沒有安排女子檢疫，衞生署解釋因沒有將女子界定為密切接觸者。 呼吸系統科專科醫生梁子超今天（30日）在電台節目表示，這個案反映在工作地點爆發的風險，亦顯示出當局在追蹤工作之不足。他認為新冠肺炎容易傳播，「一、兩分鐘接觸都可以中」，或透過共用設施也可能受到感染，因此當局對於密切接觸者的定義未必完全可靠。他認為，在疫情緩和之時，追蹤工作不妨做得更足，建議密切接觸者的定義不需必為有15分鐘接觸、一同用膳等人士，若工作環境狹窄、接觸時間長等，於同一工作地點工作的人也應檢疫。

梁子超在港台節目《千禧年代》表示，香港疫情「唔係咁穩定」，因此相隔了三天零本地感染後，又再出現本地個案，他引述數據指香港10月仍有22宗源頭不明的本地個案，但5、6月疫情緩和時只有一宗，「雖然源頭不明個案比7月少，但未到受控階段，要小心。」他又稱，近日源頭不明的個案超過一半為20至40歲，這類人社交活動較活躍，亦需上班，昨天確診的50歲女子亦反映在工作地點爆發的風險，亦顯示出當局在追蹤工作之不足。

他續指，一般而言，當局會定義密切接觸者為有15分鐘接觸、一起用膳等人士，他形容定義「好任意」，患者與其他人接觸時間若只有一、兩分鐘也可傳播到病毒，也可能會經共用設施而間接傳播，因此密切接觸者的定義未必可靠。他稱，在疫情稍為放緩之際，政府應加強追蹤工作，可以考慮收緊密切接觸者的定義，例如若工作環境狹窄、接觸時間長等，於同一工作地點工作的人也應檢疫。

梁子超認為，在疫情緩和之時，追蹤工作不妨做得更足，建議政府收緊密切接觸者的定義。 （資料圖片／林若勤攝）

梁子超又指出，估計確診的50歲女子因病缺勤，因此當政府在該公司派檢測樣本瓶時，她沒有回公司取樽，梁子超認為，這種情況下政府應「逐個追」，不能任由他們不接受檢測，「因為佢哋（有病徵者）風險係最高」。他補充，即使當局為患者的部分接觸者提供檢測，但病毒潛伏期中位數是5天，因此最好提供兩次檢測，「最好中期再檢測多次，如果有事，就擴大檢疫範圍。」

被問到若學校有學生染病，是否需要全班檢疫？梁子超稱，若患者長時間在班內停留，全班都或者需要檢疫；若停留時間短，則可先做檢測，再有新個案時再安排檢疫。

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