一文睇清18區車位數量　4區不增反減　九龍城區一年減近800泊位

香港泊車位不足問題日漸嚴重，私家車數量逐年遞增，車位未見相應增加。政府更頻頻拆卸部分位於鬧市旺區的多層式停車場，其中油麻地停車場於11月起分階段停用，明年更會全面停用等待拆除。車輛數量急增，相反泊位數目增速長期落後，翻查資料，近年私家車與車位數量比例正逐年下跌。截至今年2月份數字，全港18區中，有至少4個地區，近5年車位數量不增反減，分別為中西區、九龍城區、黃大仙區、北區；其中九龍城區的私家車車位，更按年減少797個。

+ 9 + 9 + 9

▼十八區泊車位數量一覽▼

+ 12 + 12 + 12

近10年私家車增近19萬輛 相關車位只增5.2萬個

泊車位短缺問題困擾不少駕駛人士，翻查運輸及房屋局過往向立法會提交的數據，過去10年，私家車數量由43.5萬輛，增至62.5萬輛，升幅達43.7%，增加近19萬輛；但同期私家車泊位只增加5.2萬個，總數增至68.3萬，增幅僅8.3%。私家車與車位數量比例逐年下降，2009年平均每部車，可分配到約1.45個車位；但到2019年，每部車平均只有1.09個車位。

車位增幅遠未能追上汽車增加速度，政府過去曾多次表示，當局不可能持續增加泊車位，追趕汽車增長步伐。記者翻查近5年，全港18區泊車位數據，更發現個別地區更有車位不升反跌跡象。

政府表明泊車位政策上，不會追趕汽車增速。惟當局近年亦積極「消滅」作為旺區重要泊車位供應的多層式政府停車場大樓，多幢停車場近年先後重建，如即將停用的油麻地停車場；已重建的尖沙咀中間道停車場；以及已有重建計劃的中西區美利道多層停車場、天星碼頭停車場和林士街停車場，上述停車場已涉及3,105個泊車位。

雖然政府在拆卸多層停車場大樓時，會於附近劃設臨時停車場，如政府因油麻地停車場停運，啟用海庭道短期租約停車場，但位置、泊位數量未必能滿足原有需求。另外，中間道停車場重建後，已經改為商廈，雖有設停車場，但政府曾於回應立法會質詢中透露，發展商重建後，只需提供約416個私家車泊位，始終較過往少約300個。

九龍城區按年減近800個車位 相當於一幢油麻地多層停車場規模

翻查各區車位數量，全港最多私家車車位供應的是沙田區，截至今年2月，一共有73,554個；最少則為離島區，僅16,710個。數據顯示，今年中西區、九龍城區、黃大仙區、北區的車位總數，都較過往減少。其中九龍城區，2019年2月時，有49,617個私家車位，但今年2月只剩48,820個，減少797個。比率上雖只微減1.6%，但失去的車位數量，已相當於一幢油麻地多層停車場的規模。

至於黃大仙區，雖然今年有20,864個私家車泊位，較去年微升30個，但比較2017年該區共有21,102個車位，3年內仍接失238個車位。中西區方面，雖按年增加270個車位，但與2017年比較，仍然損失131個，而且政府一旦停用天星碼頭停車場和林士街停車場，將可能令車位進一步減少。另外，北區今年的私家車泊位數目，亦較去年少30個。