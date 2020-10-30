旺角派防疫物品被指違限聚令　檔主等3人被控　包括1名14歲女童

男子在旺角西洋菜南街擺檔派發防疫物品，遭警方指他與在場者疑違反限聚令，檔主與多人事後被票控「參與受禁羣組聚集罪」。其中3名被告今（30日）在九龍城法院提堂，檔主否認控罪，另一男則暫時毋須答辯，案件押後至12月18日再提堂，以待辯方索取文件。另有一名14歲女童則於少年庭提堂，押至同日再訊。

被告陳昀耀進庭前與社民連梁國雄、陳皓桓等人在法院外，拉起「抗疫無力，打壓落力，政治檢控可恥」的橫額。陳昀耀表示當時派發防疫物資，理應獲豁免，惟警員未有聽解釋便出傳票，更指「有咩留返去法庭講」。

陳與黃俊軒及14歲女童各自被票控，指他們於今年4月19日在西洋菜南街近奶路臣街，無合理辯解而參與受禁羣組聚集。

另5人涉旺角違令被控1人未有上庭

此外，5月8日旺角亦有市民被票控相同罪名。伍文浩及一名未成年者被指在亞皆老街73至78號外犯案。伍否認控罪，案件排期於明年1月20日開審，料需時2天；未成年者則排期於下月13日於少年庭處理。

3名男子陳生樹、劉彥德及楊家榮，則被控同日於山東街犯案。劉彥德今未有到庭，另兩男表示擬不認罪。法庭將3人的案件一併押後至12月11日再訊，以待專人再向劉彥德送遞傳票。

案件編號：KCFS500011、KCFS500014-8/2020