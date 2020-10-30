新冠肺炎｜酒吧放寬4人一枱　蘭桂坊現8人枱疑違規　食環、警巡查

10月31日是一年一度的萬聖節，不少市民往年都會到酒吧慶祝。政府日前公布由周五（30日）起，放寬餐飲業堂食時間可營業至凌晨1時59分；酒吧每桌人數則由2人增至4人，但顧客在離開餐桌範圍後不准飲食，並必須戴口罩。 在酒吧雲集的蘭桂坊中，周五晚上7晚許不少酒吧室外位置都已坐滿 ，但未見往年人山人海、馬路上都擠滿人的情況。另外，有酒吧戶外位置一枱坐了至少八人，而中間亦未見隔板，疑違反食肆或酒吧一枱的人數限制。 於晚上約10時許，食物環境衞生署副署長黃淑嫻及港島總區指揮官郭柏聰，聯同大批警員及食環署職員於蘭桂坊一帶巡查，並提醒途人勿違反四人限聚令。被問及為何警方沒有執法，郭回應指「我哋喺度就已經係執緊法，希望市民萬聖節遵守規定」。

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周五是萬聖節前夕，蘭桂坊於晚上8時許仍未見人頭湧湧，亦未見往年一眾盛裝打扮的「嘩鬼」。雖然不少酒吧戶外位置已坐滿，但室內的位置卻甚少顧客。

顧客站在酒吧門口飲酒 店員遞上酒

根據規定，酒吧的顧客只可在餐桌飲食，即不可「邊行邊飲」。周五在蘭桂坊中，未見有顧客「邊行邊飲」，但有酒吧顧客站在酒吧門口飲酒，而店員向顧客遞酒及取走喝完的酒杯；而有站在酒吧門外的顧客人數更達五人，即疑違反現時的四人「限聚令」。

另外，亦有酒吧內一枱顧客最多八人，該枱顧客亦隨音樂興奮跳舞，有人更阻擋記者相機鏡頭。惟該枱顧客非每人亦有座位，部分只站在桌旁飲酒。

10月30日，警員帶同喇叭到蘭桂坊，提醒在場人士遵守限聚令，否則會被票控罰款2,000元。(羅君豪攝)

食環署副署長：周六會和警方採取嚴厲執法行動

周五晚上9時許，有至少四名警員於蘭桂坊一帶視察。警員逐間酒吧入內視察，並詢問負責人；亦有警員帶同擴音機，以英文廣播若違反限聚令，可被票控罰款。另外，警員亦提醒路上的行人要保持社交距離。有警員表示，晚上亦有在蘭桂坊一戒備，定時巡查。其後至10時許再有大批警員及食環署職員巡查，食物環境衞生署副署長黃淑嫻及港島總區指揮官郭柏聰亦有陪同。

被問到顧客在酒吧外飲酒，又除下口罩是否違反防疫規定，黃淑嫻指市民在處所外的公眾地方應戴上口罩，當局已和業界作出溝通，業界指會全力作出配合，會勸喻客人切勿走出處所外，在公眾地方不戴口罩。她又指，周五是萬聖節前夕，初時屬教育階段，下階段才是執法階段，周六（31日）會和警方採取嚴厲執法行動。而周五晚違規情況不多，在勸喻下都有遵從。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

市民施太與其7歲女兒一起到蘭桂坊慶祝萬聖節，她指由於居於西環，故每年萬聖節亦會和女兒赴蘭桂坊派糖及向其他人取糖，她形容「以往好多家長帶小朋友嚟，但今年疫情下少咗很多」。被問到會否擔心有傳播風險，施太指會避免到有人群風地方，「口罩唔會除低，其實搭交通工具都係咁嘅風險」。施小朋友指裝扮成「日本娃娃」，打扮約花了半小時，她又笑言今年因疫情故蘭桂坊亦「無咩氣氛」。