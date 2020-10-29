政府資助兩過渡性房屋項目　涉元朗及荃灣近2,000單位共10.5億元

立法會財委會早前撥款50億元，支援非政府機構推行過渡性房屋項目。項目評審委員會今日（29日）上午透過視像舉行第二次會議，評審委員會通過兩項撥款，分別是新地捐地、香港聖公會福利協會營運的元朗東頭「同心村」項目，以及仁濟醫院董事局建議的荃灣海興路和海角街交界項目，合共提供1,934個單位，涉款約10.5億元，計及今年7月通過的3個項目，政府預留的50億元撥款估計尚餘27.75億元。

新鴻基地產與香港聖公會福利協會合作，在元朗東頭興建「同心村」（新鴻基提供圖片）

由運輸及房屋局副局長主持的「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會，今日同意資助兩個過渡性房屋項目。香港聖公會福利協會營運、新地負責捐地建議的元朗東頭過渡性房屋項目，總撥款額為9.9億元，預計可提供約1 ,800個單位。

另一個項目為仁濟醫院董事局建議的荃灣海興路和海角街交界過渡性房屋項目，總撥款額為6,490萬元，預計可提供約124個單位。

「水管屋」項目擬於建於荃灣海角街及海興路交界。（荃灣區議會文件）

「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會今年7月召開首個會議，會上通過3個過渡性房屋項目，分別為博愛醫院建議的元朗錦田江夏圍、聖雅各福群會建議的紅磡漆咸道北和鶴園街交界、及香港社會服務聯會建議的葵涌業成街，預計合共可提供2,152個單位，涉款逾11.75億元。