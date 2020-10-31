新冠肺炎｜食肆業界支持推「安心出行」App　醫生憂市民參與度低

本港新冠肺炎疫情未平，政府擬推出流動應用程式「安心出行」，讓市民在手機中記下出行記錄，並為同場訪客提供紀錄；如場所出現感染個案，程式會向用戶提供感染風險通知。酒吧及飲食業界表示，創科局曾與他們會面洽談，業界均支持推出應用程式，並希望盡快落實，但強調不能強迫市民使用。 呼吸系統專科醫生梁子超說，應用程式成效視乎市民參與度及積極性，認為市民沒有大誘因下載及使用，亦難要求用戶到達所有處所，也掏出手機掃描二維碼「打卡」。他又形容，有部份高危場所「去咗都未必想人知」，難利用應用程式監察到場者。

政府研究推出流動應用程式「安心出行」，讓市民自行記下其出行記錄。（港台圖片）

政府擬推出流動應用程式「安心出行」，讓市民自願記下出行記錄。政府指，該程式會為曾到訪場所的訪客提供紀錄，如場所出現感染個案，程式會向用戶提供感染風險通知。推行試點預計超過260個，包括政府場所、餐廳、健身室及安老院舍等。場所營運需登記及輸入場所資料，獲取其場所的二維碼，並需將二維碼貼於當眼位置。

酒吧業界：業界角色簡單只需貼二維碼到當眼處

香港酒吧業協會副主席錢雋永稱，創科局曾與酒吧業界商討推出「安心出行」應用程式，目前仍然在洽談階段，業界持開放態度，「覺得係好嘢嚟。」他稱，應用程式能讓政府更快追蹤確診者，盡早截斷傳播鏈，相信有助控制疫情。他認為，業界角色簡單，只需將二維碼貼到當眼處，但仍需與創科局傾談配合細節。他又透露，當局有意將二維碼作其他用途，譬如電子支付等，正聯絡創科公司商量。

「稻苗學會」會長黃傑龍。（資料圖片）

黃傑龍：關注私隱問題 不能強迫市民使用

「稻苗學會」會長、叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，飲食業界、卡拉OK及酒吧業界，3周前與創科局及食環署會面，期間提到推出「安心出行」應用程式，但暫時未有確實推行日期。他表示，飲食業界非常支持實行，但強調市民必須有權選擇，不能強迫他們使用。他十分關注私隱問題，當獲告知市民不需留下姓名、身份證號碼等資料，而且資料不會上載到中央系統，便感到安心，「如果真係唔放心，咪唔好用！」對於將二維碼結合支付用途，他明言不贊成，因市面上已有十多種電子支付途徑，不必浪費公帑及手續，政府反而應把握時間，推出單一用途的應用程式。

的士業界：運輸署正收集意見

的士車行車主協會永遠會長兼主席吳坤成稱，運輸署曾經派員與業界見面，收集司機對「安心出行」應用程式意見。他表示，由於計劃屬自願形式，相信對司機及乘客均無大影響，希望能盡快落實。運輸署人員曾在會面中詢問司機，二維碼應以甚麼材料製造、放在甚麼位置等細節，司機普遍認為，二維碼只要不容易脫落，便無大問題。

而安老服務協會主席陳志育及執委李輝均表示，政府未曾向安老院舍業界洽詢有關項目。

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梁子超：成效取決於市民參與度 憂欠缺誘因

呼吸系統專科醫生梁子超稱，應用程式成效取決市民參與度及積極性，「要有大部份市民下載，仲要去到邊度都記得scan（掃描二維碼），先會有用。」應用程式以自願形式推出，他認為，不少人都關注私隱問題，憂市民沒有誘因下載；加上市民通常「貪方便」，即使有下載程式，亦難以去到每一處都會記得掏出手機掃描，或令成效下降。他又稱，有部份高危場所「去咗都未必想人知」，更難利用應用程式監察到場者。

梁子超又說，應用程式只能監察同一時段，曾經一同出現的市民，未能掌握哪些人的位置較接近，或者曾否肢體接觸。部份處所的範圍廣闊，譬如大型商場或酒樓可牽涉數百人，當局應仔細為推出程式後的風險作出評估，從而定義哪些人需接受檢疫或檢測。