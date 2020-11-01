萬聖節｜酒吧業估計生意較去年升20%　強調繼續遵守防疫措施

周六（31日）是一年一度的萬聖節前夕（Halloween），大批市民「扮鬼扮馬」，到酒吧雲集的蘭桂坊及尖沙咀諾士佛臺慶祝。酒吧業預料，今年萬聖節生意可較去年上升最少20%，而今年的萬聖節日氣氛亦較去年好。業界強調，會繼續遵守防疫措施，並提醒顧客離座時佩戴口罩。

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香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，今年萬聖節適逢政府放寬部份防疫措施，如酒吧每枱人數可放寬至四人、堂食時間延至凌晨2時等。他形容周六蘭桂坊及諾士佛臺都人頭湧湧，不少人都悉心打扮。因此協會預計，今年萬聖節生意可較往年上升最少20%，業界亦會繼續遵守防疫措施。

錢雋永又認為，去年萬聖節因受社會事件及受蒙面法影響，令酒客因怕觸犯法例而不敢化妝盡興；反觀今年因疫情令港人無法外遊，市民今年萬聖節選擇與朋友到酒吧慶祝相聚。他指今年萬聖節日氣氛較去年好，很多市民都因為節日氣氛想出外慶祝。

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持牌酒吧會所聯會會長梁立仁接受《香港01》訪問就形容，周六晚尖沙咀人流多，「難得有咁嘅場面出番嚟」。他指早前酒吧生意如「生死邊緣」，希望防疫措施放寬後可即將見到曙光。梁又表示，業界會呼籲顧客除飲食外都要戴口罩，但他坦言「保持社交距離就難啲啦，始終都係節日」。他強調業界會與當局溝通，「顧客玩得安全、開心最緊要」。

樓上酒吧老闆Joe則指，周六晚酒吧生意遠比防疫措施放寬前好，估計已上升逾一倍，氣氛亦「非常好」。他稱不少顧客原本打算於酒店或家中舉辦萬聖節派對，但因應措施放寬都願意改往酒吧慶祝。而其酒吧亦會做好防疫措施，包括向顧客派發口罩及口罩袋，店內每日亦會進行徹底清潔等。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼