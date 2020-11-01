盧寵茂批港甩漏多　確診者留家等入院無稽：內地清零是良好示範

隨著本港疫情放緩，中港醞釀互認通關，香港大學深圳醫院院長盧寵茂今(1日)於商台「政好星期天」受訪時表示，經濟復蘇並無捷徑，他不同意人類要與病毒共存的說法，「我們應該係要同佢勢不兩立」，又指內地「清零」是對本港的良好示範。他又提到，本港處理疫情仍有不少「甩漏」，包括容許有病徵者「周街走」、病人確診後需留家等候入院多時的做法無稽。 全國政協常委、醫管局前主席胡定旭則表示，深圳內循環強勁，倘今時今日不通關，對本港經濟有很大影響，他認為，本港只有「防外開內 」的一條出路，嚴格控制輸入個案的同時，需要承接國內經濟勢頭接軌。

胡定旭(中)表示，本港只有一條出路，應以「防外開內 」原則應對疫情，一方面嚴格控制輸入個案，另一方面要與內地接軌。(商台提供)

胡定旭表示，深圳已見回復常態，「深圳旺到不得了，內循環好強勁」，倘今時今日不通關，對本港經濟有很大影響，他認為，本港只有一條出路，應以「防外開內 」原則應對疫情，嚴格控制，輸入個案，另一方面要與內地接軌，「國內經濟好，唔去接上，會好傻」。

不同意與病毒共存說法 應勢不兩立

身處深圳、正接受隔離的香港大學深圳醫院院長盧寵茂則表示，經濟復蘇並無捷徑，他不同意人類要與病毒共存的說法，「我們應該係要同佢勢不兩立」，他形容病毒不講道理，會一直隨人類互動蔓延，應以清零為目標。他又指，內地正好是良好示範，國內一旦發現有小規模爆發，市民、當地政府，以至全國民眾都會合作「撲火」。

香港大學深圳醫院院長盧寵茂。(資料圖片/梁鵬威攝)

病人確診後需留家等候入院等做法無稽

至於應否強制檢測，盧寵茂認為，病人有權利，但在疫情下亦有義務，他指，以其深圳醫院為例，發燒個案會分流在醫院門口負責，有病徵者不可進入醫院範圍內，涉及懷疑個案亦需進行檢測。他認為，市民應不忘公民義務，「太強調自己權利，其實係剝奪緊其他人」；盧寵茂又指，本港處理疫情仍有不少「甩漏」，包括有病徵者仍容許「周街走」、因醫院未有病床提供，病人確診後需留家等候入院等做法無稽。他又提到，內地奉行「應檢必檢 」原則，「而唔係好似香港咁，應檢盡檢」，認為本港仍有不少改善空間。



胡定旭則期望，可強制高危群組接受檢測，私家醫生發現病人有少許病徵、或感懷疑，亦應安排測試，他同意不少有病徵病人「周街走」的情況是大件事，他又提到，本港已擴大檢測量，以其任職董事長的華昇診斷中心為例，每日可測試3萬個通量，24小時內、甚至幾小時已可得出檢驗結果。

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