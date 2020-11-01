感染追蹤App掀隱憂　張建宗強調屬自願參與：不會備存至政府系統

本港疫情未歸零，政務司司長張建宗今(1日)於網誌撰文表示，政府正準備推出命為「安心出行」的感染風險通知流動應用程式，將率先在政府場所試行，然後逐步擴大使用範圍，他強調該流動應用程式是自願參與、自主作記錄，出行記錄只會加密存放於用戶的個人流動電話內，不會備存到任何政府或其他系統。 此外，港府早前宣布擬設檢測中心，選址及詳情終曝光，張建宗表示，政府現正籌備於東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂設立檢測中心，初步為期3個月，由承辦商安排人員負責營運，承辦商的採購程序正在進行。

政務司司長張建宗表示，政府正準備推出命名「安心出行」的感染風險通知流動應用程式，將率先在政府場所試行，然後逐步擴大使用範圍。(資料圖片)

張建宗指，流動應用程式由政府資訊科技總監辦公室﹙資科辦﹚統籌開發，目的是以電子方式便利市民養成記錄出行的習慣，令衞生防護中心追蹤確診人士接觸者的工作更為有效，利用科技支援抗疫工作。

出行記錄只會加密存放於用戶的個人流動電話

市民免費下載流動應用程式後，在進入參與計劃的場所時，可透過掃描場所張貼的二維碼作出行記錄，儲存在自己的流動電話應用程式內。當個別場所出現確診個案，如用戶曾與確診者於相若時間到訪有關場所，應用程式會向用戶發出通知及健康建議，從而讓他們知悉感染風險。



政府理解市民重視保障個人私隱，「安心出行」流動應用程式是自願參與、自主作記錄，出行記錄只會加密存放於用戶的個人流動電話內，不會備存到任何政府或其他系統。資科辦正與不同部門合作，積極向包括餐飲、卡拉OK、健身中心及的士等業界介紹應用程式，鼓勵更多界別參與。

港府早前曾於多區設立臨時檢測中心，現正計劃於東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂設立檢測中心，期望在疫情相對較平穩時提供價格較相宜的自費檢測服務。(資料圖片)

政務司司長張建宗 (資料圖片)

張又提到，政府現正籌備於4區設立檢測中心，希望更迅速及更靈活地應對突如其來的檢測需求，以及在疫情相對較平穩時提供價格較相宜的自費檢測服務，以回應市場在新常態下對自費檢測服務的需求。社區檢測中心初步為期3個月，由承辦商安排人員負責營運，港府希望盡快落實計劃，相關檢測承辦商的採購程序正在進行中。

當局會分階段為合資格高危群組提供免費疫苗



另外，他表示，本年度「政府防疫注射計劃」及「疫苗資助計劃」已經展開。合資格的高危群組人士，包括兒童、50歲或以上人士和長者、有長期健康問題的人士等，可分階段到指定公立診所免費接種季節性流感疫苗，或到參與「疫苗資助計劃」的私家診所獲資助接種。政府會致力確保計劃下季節性流感疫苗的供應穩定。衞生署已為本年度的疫苗接種計劃共訂購了878,000劑滅活流感疫苗，當中包括「政府防疫注射計劃」下628,000劑及「季節性流感疫苗學校外展（免費）—小學」下250,000劑，將分階段為合資格的高危群組人士提供免費疫苗接種。

張建宗又特別提及本港經濟展望，他指，本港經濟在第二季觸底後，整體表現（以實質本地生產總值計）在第三季見到一些改善。受惠於許多主要市場（尤其是內地）進口需求恢復，整體貨物出口在第三季重拾增長。內地經濟持續穩健復蘇，應在未來數月為香港的出口帶來支持。他又提到，香港與祖國命運與共，本港的發展與國家緊密相連，粵港澳大灣區建設亦為香港未來經濟發展提供新動力。

他於結語強調，雖然本港疫情緩和，現在並未到可以鬆一口氣的時候，亦不能滿足於現時的抗疫工作，社會必須保持警覺，全港市民要合作和忍耐，堅持到底。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼