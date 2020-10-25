張建宗重覆駱惠寧論調 　稱融入國家發展非將香港內地化或邊緣化

中聯辦主任駱惠寧上周表示，香港融入國家發展大局不是要讓香港「內地化」和「邊緣化」，而是要全面準確貫徹「一國兩制」方針。 駱惠寧發言過後，政務司司長張建宗今日（25日）在網誌重申上述論調，他續指，香港青年精通兩文三語、通曉中西文化，擁有寬廣的國際視野，在大灣區有競爭優勢。張建宗鼓勵青年親身了解國家發展及箇中契機，時刻保持開放包容和良性競爭的心態，好好利用大灣區「廣闊的平台」，以及提供一條就業和事業發展的新跑道。 張建宗又說，政府將成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，支持在大灣區創業的香港青年。

中聯辦主任駱惠寧（左）10月20日表示，香港融入國家發展大局不是要讓香港「內地化」和「邊緣化」，而是要全面準確貫徹「一國兩制」方針。（資料圖片／羅君豪攝）

駱惠寧上周二（20日）在中聯辦主持「學習習近平重要講話精神座談會」，其間談及香港融入國家發展大局不是要讓香港「內地化」和「邊緣化」，而是要全面準確貫徹「一國兩制」方針，讓香港保持特色和發揮比較優勢。他又指，香港帶頭參與大灣區建設是機不可失，不能讓「歷史性機遇」，成為「歷史性遺憾」。

張建宗今日在網誌表示，大灣區無論在人口、經濟規模和資源方面均具雄厚實力，是一個獨特多元的經濟體，地區生產總值達1.6萬億美元，「以經濟規模論，可望在不久的未來，超越紐約灣區和東京灣區，成為世界上最大的灣區。」他強調，香港與深圳各有優勢，可以互補不足、互惠共贏。

張建宗認為，香港一直是深圳最大的外資來源地，香港在深圳的累計投資，佔深圳外商投資接近八成；香港也是深圳最大的出口點，佔深圳出口接近四成。他續指，港深經濟互動是兩地經濟繁榮的重要推動力量，香港與深圳「強強聯手」，深化港深合作促成「雙城經濟」。

政務司司長張建宗在網誌中表示，香港青年精通兩文三語、通曉中西文化，擁有寬廣的國際視野，在大灣區有競爭優勢。（網誌圖片）

港府將進一步協助香港青年創業者發掘大灣區發展帶來的機會，政府將成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，邀請粵港兩地機構包括具實力及有往績支持的雙創基地、大學、非政府機構、科研單位、專業團體、創投基金等加入聯盟，建立一站式資訊、宣傳及交流平台，支持在大灣區創業的香港青年。

張建宗在結語中說，香港融入國家發展大局，並不是要將香港「內地化」、「邊緣化」，而是讓香港繼續發揮「一國兩制」的獨特優勢。他認為，香港青年具有國際化語言環境的大都會中成長，精通兩文三語、通曉中西文化，擁有寬廣的國際視野，在大灣區有著一定的競爭優勢。

習近平稱「粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。」（資料圖片）

張鼓勵青年親身了解國家發展及箇中契機，時刻保持開放包容和良性競爭的心態，努力提升自身實力，自我增值和豐富成長的歷程、發揮所長，好好利用大灣區廣闊的平台。他認為，大灣區為本港青年人提供一條就業和事業發展的新跑道，以及多一個選擇。