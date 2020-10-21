張建宗晤德國總領事　反對批予涉暴動罪中大女生政治庇護

協助流亡港人組織「避風驛」（Haven Assistance）日前公布，一名因參與反修例示威、被警方以暴動罪拘捕的22歲中大女學生，於本月14日收到德國聯邦移民與難民局通知，正式獲批政治庇護，該女生取得為期3年的難民身份。 政務司司長張建宗今日（21日）下午與德國駐港總領事Dieter Lamlé在政府總部會面，強烈反對任何司法管轄區假借不同名義收留罪犯，認為只會向罪犯發出極度錯誤訊息，以為罪犯不須負上刑責，重申外國政府應停止干預屬中華人民共和國內政的香港事務。

政務司司長張建宗今日（21日）下午與德國駐港總領事Dieter Lamlé在政府總部會面，強烈反對任何司法管轄區假借不同名義收留罪犯。（資料圖片）

政府晚上發稿指，張建宗在會面上重申，《基本法》確保香港巿民享有廣泛權利和自由，言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威等權利和自由均受《基本法》和《香港人權法案》充分保障。

張建宗：香港並不存在政治迫害

他在會上引述多條條例，包括《基本法》第八十五條，香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉，司法人員履行審判職責的行為不受法律追究；《香港人權法案》第10條及第11條也為任何受刑事控告或因其權利義務涉訴訟須予判定的人充足的保障。他認為，任何檢控均會基於涉案者的行為，而不會基於涉案者的政治理念或背景，香港並不存在政治迫害。

若德國未對事實作基本評估 港府表示失望

張建宗強調，香港任何被控觸犯法例的人士均會獲公開及公平的審訊，香港法院會一如既往，以其良好的法治精神及人權保障，獨立地公平、公正地處理所有案件。他又指，德國長期有外交人員駐港，德國當局理應充分考慮上述因素來判斷事實和處理難民身份申請，如當局未有對事實進行基本評估，特區政府表示失望。他要求德國駐港總領事向德國有關當局轉達特區政府的立場。