華昇診斷有參與長期檢測中心投標　董事長胡定旭料檢測費可再降低

政府將於四區設長期檢測中心，以便有需要接受新冠病毒檢測市民自費做測試。檢測機構、華大基因在港設立的華昇診斷中心董事長胡定旭今日（1日）透露，華昇有參與檢測中心項目投標，又指私人市場檢測費用已下降，而是次檢測中心場地由政府提供，相信費用可再降低至合理價格，惟被問到檢測費用會否低於400元時，他僅回應指「拭目以待」。

華昇診斷董事長胡定旭料檢測費可再降低。（資料圖片／羅國輝攝）

胡定旭透露，華昇診斷中心有參與政府於四區設立長期檢測中心的項目投標，新冠病毒檢測費用一向被詬病價格過高，胡定旭指，現時私人市場的檢測費已較5月時低，加上今次的檢測中心設在社區會堂，場地乃政府提供，料檢測費用或可進一步降低，是市民覺得合理的價格，惟被問到檢測費會否低於400元時，胡僅回應稱「拭目以待」。

購入新儀器化驗時間縮短至1小時

他又提到華昇的檢測由採樣至完成化驗並取得結果，約需24小時，當中化驗需時2至3小時，但華昇新購入的儀器料可將化驗時間縮短至1小時。

日前有本地確診個案，患者是免檢疫人士，從內地返港後入住中聯辦持有的宿舍，胡定旭認為未知該個案的感染源頭，因其回港一段時間才確診，但他建議免檢疫人士抵港後亦應留下樣本做病毒化驗，又認為深圳已無確診個案多時，本港可透過與內地通關，以恢復本地經濟。

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