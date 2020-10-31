新冠肺炎｜勉港人跨逆境　前政務司長林瑞麟：畀心機做人就有前途

Family First 與 Marriage & Family Academy 今日（31日）聯合主辦「憑信心·跨逆境」講座，邀請前政務司司長林瑞麟分享在疫情、經濟和各種壓力下，港人應如何跨越逆境。雖然在疫情下，未來充滿不確定因素，林瑞麟鼓勵香港年輕人，「畀心機做人就有前途，而我相信香港絕大部分人，都係畀心機嘅人」。

Family First與 Marriage & Family Academy 今日聯合主辦「憑信心·跨逆境」講座，前政務司司長林瑞麟分享在疫情、經濟和各種壓力下，港人應如何跨越逆境。



在疫情之下，零售業面臨着巨大的壓力，林瑞麟分享一個朋友的親身經歷。該朋友經營運動鞋連鎖店，每年生意額不俗，惟今年因疫情而銷售額大減，在年初時甚至一度考慮關店、減薪、裁員以維持經營。但林的朋友堅持與員工共渡難關，並推出「買一送一」優惠以吸引客人，最後成功創造銷售奇跡，員工不旦不會被裁員，還能獲得分紅。林瑞麟指出，在疫境之下，最重要是心態問題，只要有信心，患難中亦可蒙福。

林瑞麟鼓勵香港年輕人，「俾心機做人就有前途，而我相信香港絕大部分人，都係俾心機嘅人」。（黃穎津攝）

雖然因為疫情，未來充滿不確定因素，林瑞麟仍對香港前景抱有信心，認為香港是「神祝福過嘅地方」，即使有困難，最後也能安然渡過。他憶述在70年代文革時期、80年代中英談判時，局勢動盪不安，香港人普遍對前景缺乏信心，甚至不少人選擇移民，但香港仍能順利走到今天。而新冠疫情作為全球性問題，香港的處境比西方國家更好，仍有8000億財政儲備，香港有本錢能渡過難關。林瑞麟鼓勵香港年輕人，「畀心機做人就有前途，而我相信香港絕大部分人，都係畀心機嘅人」。

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