增7人確診1宗本地個案無源頭　待遣返42歲內地女中招　多人要檢疫

衞生防護中心公布，本港今日（1日）新增7宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，至今累計5,331宗確診個案（包括一宗疑似）。新增的個案中，有1宗屬本地感染源頭未明個案，是一名中國籍、正待遣返的42歲女子，日前被警方拘捕後待在旺角警署，前日（10月30日）轉到青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心，患者被捕前的詳細行蹤仍在調查中。 當局同時公布至今有少於10宗初步陽性個案，其中一名26歲女子曾與7位朋友到過銀礦灣海景渡假樂園住了三日，其中一人同行亦初步確診，而26歲女子的一名15歲男親人同時初步確診，該學生就讀基督教香港信義會心誠中學，學校需關閉14日及全校派發樣本瓶做化驗。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，新增的7宗確診個案包括6宗輸入個案及1宗本地源頭未明個案，該名源頭不明個案、第5331號患者是42歲女子，患者是中國籍、待遣返人士，暫未肯定她幾時到港，警方於10月28日一次行動中，發現患者沒有合法居留權，將患者帶返旺角警署。至10月30日，患者由警署轉到青山灣入境事務中心，逗留數小時後轉往馬頭角羈留中心。

報稱長居於塘尾道東方泛達酒店

張竹君稱，患者被捕前住旺角塘尾道206號東方泛達酒店，報稱一直住於酒店較少外出，詳細行蹤仍在調查中，她被捕後於10月30日有喉嚨痛，張竹君稱曾與患者入住青山灣或馬頭角，或在旺角警署一起拘留的十多位人士會送入檢疫中心，工作人員如一直戴口罩，會獲發樣本瓶，若有較近距離接觸的人員，如曾為患者搜身、帶患者前往沖身等人員或需檢疫，惟目前暫無警員屬緊密接觸者。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（李澤彤攝）

張竹君未有透露該名女患者，是於警方的掃黃行動抑或反黑工行動中被捕，但相信患者長居於酒店，料於本港感染，她又提醒市民倘認為自己有病徵或屬於高危人士，應盡快接受檢測。

翻查資料，旺角警區特別職務隊聯同入境事務處特遣隊人員，於10月28日下午進行代號「搜鷁」（STEMPICKER）的掃黃行動，分別於花園街97號及塘尾道206號，拘捕6名年齡介乎24歲至42歲的內地女子，涉嫌非法入境，人員於單位內檢獲一批避孕套、潤滑劑及毛巾等。

至於6宗輸入個案，有3人是外傭，分別來自印尼及菲律賓，另有一名土耳其來港的空中工作人士，餘下兩宗分別自英國及杜拜返港。